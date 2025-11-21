Si tuviera que elegir una palabra para definirme, nunca sería temeroso. El miedo, pese al empuje de la ola ultraconservadora que lo fomenta al ver enemigos por todas partes, en especial aquellos que son distintos a nosotros, no es buen consejero. El miedo te atenaza. Te impide hacer cosas, ver más allá. Cierra puertas y ventanas a lo inesperado, a lo sorprendente. El miedo es enemigo del cambio y sin cambio no hay progreso. Dicho esto, no nos vayamos a pasar al otro extremo. Porque si no soy temeroso, tampoco soy temerario. Intento mantenerme en un cierto equilibrio que, lo confieso, es muy inestable. Los directores somos funambulistas sin red y es mejor no mirar hacia abajo y seguir caminando. Pero una cosa es no tener miedo y otra no entender el peligro y la amenaza que nos acechan. ¿En dónde?, os preguntaréis. Pues en el móvil, sin ir más lejos. Sí, en ese artefacto que quizá estéis utilizando ahora mismo para leer este boletín (por favor, seguid haciéndolo).

El pasado martes tres mandos de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense (Juan José López Castro, capitán jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial; Antonio Vázquez Saburido, sargento y jefe de investigación tecnológica; y Alfonso Pampín Iglesias, del equipo Arroba) se acercaron hasta el periódico para explicar a un grupo de suscriptores de FARO el formidable impacto de la ciberdelincuencia. La verdad que tras escucharlos me sentí acongojado, por ser fino. Porque, amigos, no somos conscientes de nuestra vulnerabilidad, lo expuestos que estamos al fraude, la estafa, el robo. Ignoramos los riesgos que corremos todos, pero en especial los menores y los mayores, por el uso indiscriminado, descontrolado, de la tecnología. Como vivimos en un mundo que ha santificado la tecnología y a los tecnólogos, creemos que todo lo que procede de ahí es bueno. Y no.

Las recomendaciones y las advertencias de los agentes fueron contundentes. Los ciberdelincuentes no pararán hasta encontrar su presa. Son voraces e inmisericordes. De hecho, varios suscriptores compartieron experiencias personales en las que fueron víctimas. El encuentro combinó la doble misión del periódico: proporcionar información y tener vocación de servicio, ser útil.

Uno que, repito, no es temeroso salió de la charla mirando a su móvil de forma distinta. Una mirada de canguelo. Y también reflexiva: ¿lo estoy haciendo bien?, ¿estoy tomando las medidas de prevención adecuadas? Y como la respuesta fue no, me sobrevino el pánico: ¿cuándo me tocará a mí? Mensaje de los agentes para sobradetes y despistados: “No existe el riesgo cero”. Así que depositemos nuestra confianza solo en fuentes fiables, seguras, creíbles… como farodevigo.es (por cierto, la noticia del encuentro arrasó en nuestra edición digital, con cientos de miles de visitas, la mejor señal de que a vosotros este asunto os preocupa mucho, y tenéis motivos para ello).

Uno de los temores recurrentes que nos asalta cada verano en Vigo es el de quedarnos sin agua. Las presas se vacían y se disparan las alarmas. Del suministro de agua a la ciudad y su área metropolitana depende la vida de los ciudadanos y la actividad de las empresas, casi nada. El cambio climático no es una moda, no es un fenómeno coyuntural (a ver si lo pillan de una vez los negacionistas); ha venido para quedarse y sus consecuencias son palmarias. Pero el miedo a quedarnos secos solo produce un efecto: el cruce de acusaciones entre administraciones. Este año no ha sido una excepción. Ahora resulta que el embalse de Eiras está hecho unos zorros. Urge sustituir unas válvulas para garantizar su funcionamiento. Pues en esas estamos: que si la culpa es tuya o la culpa es mía o del otro, y la presa sin reparar. Más allá de la avería, es imprescindible adoptar decisiones estructurales, consensuadas y valientes para zanjar un déficit crónico. Sin embargo, como siempre acaba lloviendo, el tema se mete en la nevera hasta la próxima alarma y la siguiente batalla política. Y así verano tras verano, hasta la sequía final.

Las biotoxinas se están cebando con las bateas de nuestras rías. Más de 3.000 están cerradas y la campaña de Navidad corre serio peligro. Los bateeiros están en shock, desesperados. Cuando tú negocio está en un tris de perderse y tú no puedes hacer otra cosa que esperar a que el bicho desaparezca, eso sí que produce pavor.

La semana política ha estado marcada por lo de siempre: las mordidas millonarias del mariachi Cerdán/Ábalos/Koldo a costa de la obra pública, la detención del presidente de la Diputación de Almería y sus amigotes por presunta corrupción, otra lamentable comparecencia de Mazón para defender lo injustificable, los ataques y contraataques de Sánchez y Feijóo con el cuento del “y tú más”… Ya os digo, lo de siempre: un penoso espectáculo protagonizado por quinquis con corbata y políticos que solo se miran su ombligo que a mí ya no me suscita desasosiego, ni siquiera malestar, sino asco.

