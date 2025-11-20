Miscelánea de noviembre

El 1 de 1823 nace don Justo Pelayo Cuesta, primo del Almirante Méndez Núñez, héroe de El Callao. Estudió derecho en la Universidad de Santiago y Madrid, doctorándose en 1846 a los 23 años. Diputado en Cortes y Senador, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad madrileña, precursor del abolicionismo y ministro de Hacienda en 1883. Muere en Madrid el 15 abril de 1889.

El 2 del año 1903 se crea por R.O. la Comandancia de Marina que tendrá su capital en Marín, en reconocimiento al intenso tráfico portuario y a la importancia alcanzada por el puerto de Marín.

El día 5 del año 1891 nace don José Teijeira Fernández, estudia en Marín y finaliza en el Instituto de Pontevedra. Estudia medicina en la Universidad de Santiago, donde se licencia en 1918 con extraordinarias notas por lo que fue propuesto como ayudante de cátedra, que no aceptó. Estudió cirugía pero decidió regresa a Marín, donde ejerció hasta su fallecimiento el 3 diciembre de 1965. Fue un médico ejemplar por su abnegación, sacrificio y dedicación plena a los enfermos.

También un día 5 del año 1999 fallece en Vigo donde residía, y que había nacido en Marín el 11 de noviembre de 1920, don Manuel Cambeiro Suárez, poeta, compositor e interprete. Estudia en el colegio San Narciso, e ingresa en el Cuerpo General Administrativo de la Armada. Autor de numerosas poesías y canciones dedicadas a Galicia y en especial a su tierra, tales como: ‘Lembranza poética do meu pobo’, a ‘Praza da Veiguiña’ o ‘¿Onde están as fermosas roseiras?’. También compuso en gallego canciones para música moderna como ‘Non loites mais’.

El 7 de 1761 nace en A Brea, en Seixo, don Juan Antonio Gago de Mendoza y Freire, corsario, guerrillero y caudillo, que liberó a Marín de los franceses y colaboró eficazmente en la reconquista de Vigo y en la batalla de Ponte Sampaio.

El 8 de 1914 se celebra una función teatral a beneficio de don Sabas Bartolomé Cata Abalde, fundador de El Eco de Marín, con el fin de recaudar fondos para su regreso a La Habana.

El 9 del año 1889 muere en parís don Policarpo Sanz Soto, filántropo emigrante marinenses que fue un incomprendido por su pueblo.

El día 10 de 1983 fallece don José Torres Martínez, autor de la ‘Historia de Marín’.

El día 15 de 1916 se publica la ley por la que se crea la Base Naval de Marín.

El 23 de 1248 es la batalla de Triana con la derrota de los moros en Sevilla, con tal motivo los marinenses que participaron en ella construyen en el islote de O Santo una ermita en recuerdo de su victoria en honor de San Clemente.

El día 23 de 1944 se crea el patronato de Beneficencia Municipal, que tanto ayudó a los menos favorecidos de la época, que también eran muchos, con la inapreciable ayuda de la Escuela Naval Militar que donó la cocina, alimentos y materiales necesarios, creando un comedor y construyendo numerosas viviendas.