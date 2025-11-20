¡A la India pues!

Aquí tenemos a 20 intrépidos vigueses y Viajeros del Mundo que, acompañados por nuestro internacional Wuly (Manuel Fernandez), acaban de regresar de celebrar en India del Festival Diwali: se trata de un fantástica celebración indhu, que dura 5 días, durante los cuales se iluminan todas las ciudades de India, y se celebra la fraternidad de los pueblos; algo parecido a nuestra Navidad. Durante 12 días recorrieron ciudades como Delhi, Agra, Orccha, Khajuraho y Varanasi.

Almudena Fariña presenta «Refugallos» en SVT, entre desechos y sobrantes

Si queréis hoy un chute pictórico en vuestras vidas para ejecutar el día con arte, tenéis a las 8 la inauguración de Refugallo Paintings en SVT (Gran Vía, 129). Almudena Fernández Fariña es quien presenta su última obra y dice de su obra Ángel Cerviño, su comisario, cuyos textos pueden ser áureos pero complicados para el común, que «el redil sacralizado que encierra el marco, ese vacío aurático, ha sido ocupado con los restos y subproductos de la actividad pictórica». Ahí se presentan desperdicios y residuos (refugallos) de toda índole: cuñas de madera, retales de lienzo, brochas viejas, lápices gastados, raspaduras de color de limpiar la paleta... o sea que se nutre de .desechos y sobrantes.

Imagen promocional del evento / SVT

¿Ansiáis más pintura? Hay 43 firmas en Ap’ostrophe por una iniciativa solidaria

En la sala Apo’strophe (centro Plaza Elíptica) tenéis otra opción de sello pictórico con una nueva iniciativa solidaria que llega a Vigo con la inauguración de Arte para Mauri, una exposición colectiva que reunirá a 45 artistas de diversas disciplinas. La muestra tiene como objetivo recaudar fondos para la investigación de la rara y compleja Enfermedad de Alexander, una enfermedad neurodegenerativa y que aún no tiene ni tratamiento ni cura. Entre más de 40 artistas de Galicia y nacionales hallaréis a Roberto Alonso, Bego Amare, Carla Andrade...

Vista exterior de la sala Apo'strophe / FdV

Algo más leve: el sorteo de la Harley en el Casino con arte, tatuajes, música y comida

Pero si os apetece algo más leve y más motorizado, hoy mismo tenéis desde las 19 horas en el Casino de Vigo (edificio A Laxe) el sorteo de la Harley-Davidson Sportster S Superior Blue con una programación especial inspirada en las Gas Stations americanas, aquellos lugares de carretera donde repostar era también una oportunidad para socializar. En esta ocasión, el Casino recreará ese espíritu con distintas «Stations» temáticas que combinan arte en directo, tatuajes, música y gastronomía. El sorteo de la motocicleta se realizará a las 22.00 h . Avisados quedáis.