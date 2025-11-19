¡Viva el acordeón!

Son una asociación que promueve la cultura a través de la música del acordeón, con dos grupos: uno compuesto por más de 40 acordeonistas, la Banda de Acordeón Metropolitana, la mayoría de ellos jubilados; el segundo, Árgonat Band, de jóvenes que hacen música novedosa con acordeón y otros instrumentos. ¡Qué bueno, que envejecimiento activo para los mayores, qué ocio creativo para los jóvenes, qué unión entre ellos, qué sentimiento de pertenencia!

Pedro Hortas se jubila tras 38 años en Comunicación de Citroën-Stellantis Vigo

¡Qué rápido pasa el tiempo y cuánto ha pasado! Esa es la frase que se está repitiendo estos días en que estrena nueva vida Pedro Hortas. En junio de 1998 se hizo cargo de la Comunicación en «La Citroën» de Vigo. Hoy, tras casi 28 años, llegó el momento de poner fin a su etapa en Stellantis Vigo. No ha sido fácil tarea la de mantener en alto la imagen de una empresa con la que se tienen tantas expectativas y está sometida a tantos frentes de presión. Pues nada, Pedro, ahora a dar paseos en bicicleta por los alrededores de Vigo con tus amiguetes aunque sabemos que pronto vas a decir: ¡Con la jubilación no tengo tiempo para nada! Bienvenido al reino sin más rey que tú, dueño de tu tiempo.

Bruno Kammerer se opone a destrucción de viviendas de exiliados españoles en Zurich

Muchas veces se habló en esta sección del suizo Bruno Kammerer, por su ruda historia y su vinculación a Vigo, o a Hío donde tenía plantación de vino, o a las catas de vino gallego que le eligen como juez como la de Salvaterra... En Zurich había sido concejal pero estaba apartado de la política hasta que.vio que el Ayuntamiento iba a demoler un bloque de viviendas del año 1928 donde se refugiaron muchos exiliados de la guerra civil de España, gallegos seguro entre ellos. Por su valor como memoria histórica, Kammerer se metió en la lucha y ahora espera referéndum.

Bruno Kammerer en su estudio. / R. Carrizo

Alonso Montero, ayudado por su poción mágica, no para a sus 97 tacos de acto en acto cultural o amical

Pero ¿qué infusión divinal, en qué marmita de poción mágica habrá caído nuestro Xesús Alonso Montero, expresidente de la Real Academia Galega, maestro siempre y escritor perenne? Cumple 97 el día 28 y este mismo sábado presentará su libro Poesía e sociedade no cancionero popular galego (Galaxia) en la Casa Museo de Diego de Giráldez en A Cañiza (17.30), antiguo cuartel de la Guardia Civil, pero hace poco le vimos monte arriba por Tui en un homenaje , el lunes presentando los Textos filocomunistas de Castelao... y así sucesivamente, sin acougo. Ten o formiguillo cultural y está estupendo. Envidiables 97....casi.