Los cien de Povisa

Fueron 95 personas que trabajaron en Povisa, la mayoría jubilados aunque hay en la foto quienes están aún en activo , y la primera comida de este género celebrada. Para reunir a casi un centenar hubo que hacer no poco esfuerzo y para eso se desvivieron Pili Quartero, Fernanda Lozoya, Purificación García, Isabel Rodríguez... Asistió personal de todas las áreas, ya fuesen médicos, enfermeras o personal de administración y servicios. Una gran familia.

Alberto Vilas, aplaudido en Salamanca por su piano y charla sobre Tangata

No sabéis lo que fue aplaudido entre gallegos avecindados en Salamanca el pianista redondelano Alberto Vilas, que fue al Centro Gallego de aquella ciudad a dar una charla sobre el grupo Tangata y los 30 años que militó en el mismo, deteniéndose mucho en la figura del bandoneón Artigas Anelo, cuyo fallecimiento hace unos años determinó prácticamente el cierre del grupo, creado en 1988 y en el que militaron además de los citados la violinista Laura Quintillán y Alfredo Barcia y, aunque era un grupo fundamentalmente instrumental, la voz de Quique Migliarini . ¡Qué rica historia la de Tangata! En cuanto a Alberto Vilas, interpretó además unas piezas al piano, alguna de Tangata y otras de su propia composición. Vilas es músico de formación clásica aunque formó parte en su juventud de grupos de rock y ha frecuentado el jazz en múltiples escenarios (fue director del Festival de Ponteareas) si bien la experiencia con el tango le ha seducido especialmente. Tiene un historial tan rico que uno piensa que no ha sido suficientemente valorado.

El Rey, sí, pero en las calles dieron la cara no pocos sindicalistas

Vaya extraordinarios los que ha dedicado la prensa y TV este fin de semana a los años del cambio político y a los 50 de la instauración de la monarquía. Mucho se habla de la aportación del rey Juan Carlos a la democracia y uno no lo niega, pero no nos olvidemos de la gente que en las calles peleó por su llegada. Acordémonos, por ejemplo, en Vigo detantas mujeres y hombres que dieron la cara por las libertades y los derechos. Sangabriel es uno y hace un tiempo me recordó a otros de CC OO como Cameselle, Manuel Rodríguez, Pais, Lamigueiro, Pepiño Iglesias, Carlos Barros, Carlos Núñez, Olga Zurrón, Marga Rodríguez, Carmen Segurana, Manel y Eduardo Fernández, Waldino Varela, Salvador Pérez, Soage, Comesaña... y tantos de otras centrales, como Mera. Salvo alguno que ya cayó en el combate de la vida, todos andarán por ahí resistiendo el peso de los años, ya jubilados, recordándonos tiempos de entrega solidaria en la que fueron ellos quienes dieron la cara.