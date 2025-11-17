El futbolista híbrido

Alguien cometió un día el error de catalogar a Mingueza como un defensa. Era otra clase de futbolista a quien por necesidades del guion colocaron en un lugar que no le pertenecía realmente. Aquello provocó que se le juzgase casi siempre por lo que no era y que suspenda cada examen que se le hace bajo los mismos estándares que uno utilizaría para analizar a Aidoo o a Starfelt. Quien quiera ver a Atilano o a Jorge Otero reencarnados en Mingueza siempre saldrá disgustado con él y se lanzará a las redes a volcar esa frustración. Es una cuestión que tiene más que ver con los ojos de quien le escruta, que con él. Mingueza es otra cosa: un defensa que juega, un centrocampista que defiende (unas veces mejor que otras), un híbrido al que a veces cuesta encontrar su sitio en el campo, pero un tipo que a mí me gusta ver siempre con la camiseta del Celta. En un fútbol como el actual de espacios reducidos es un tesoro tener gente que no se asusta cuando tiene la pelota; hay demasiado burócrata (en Vigo y en cualquier otra plaza) que parece entrar en pánico cada vez que ve a un comentario lanzarse tras él. Mingueza no; aunque a veces esa calma acarree inevitables riesgos. Posiblemente es el futbolista, si exceptuamos el asunto capilar, que mejor entienda o traslade al campo el estilo que Claudio pretende imponer.

Dentro de unos meses el contrato de Mingueza se extinguirá y en poco más de un mes será libre para comprometerse con cualquier equipo con el apetitoso cebo de hacerlo sin necesidad de pagar traspaso. El optimismo “garcesiano”, el mismo que veía posible la renovación de Alfon, cree que el Celta está en condiciones de amarrar al catalán y de encontrar un punto de encuentro con su agente que a esta hora es probable esté inundando los teléfonos de los directores deportivos de toda Europa de mensajes insinuantes, como un recién llegado a Tinder. Cuesta hacer seguidismo de esa esperanza que habita en los despachos de Príncipe teniendo en cuenta que el club ya ha dejado claro que su intención a corto plazo es reducir la lista de jugadores situados en el escalón salarial más alto y que el futbolista puede agarrar ahora el mejor contrato que nunca tendrá en su vida. La experiencia dice que estas cosas acaban en una despedida sentida y en un mensaje en Instagram con muchos corazoncitos azules. Mingueza fue una gran oportunidad de mercado que el Celta supo aprovechar y es la clase de jugador (por rendimiento y peso en el equipo) por quien conviene rebuscar en el fondo de los bolsillos. La vida sin él verán como no es mejor.

A Madroa recluta talento africano

Tarde o temprano veremos en el primer equipo un canterano llegado desde África. Es inevitable. Sucederá por la propia inercia del mundo y porque el Celta desde hace un tiempo trabaja con esa idea. En este interesante reportaje Julio Bernardo analiza la política que el club ha puesto en marcha en los últimos años para incorporar a su cantera, gracias sobre todo a su academia en África, proyectos de futbolistas con condiciones físicas que no suelen aparecer en Galicia. Potencia, físico, velocidad… cualidades naturales que no encuentra en A Madroa ni en los mercados de proximidad. Ya hay seis chicos repartidos entre el juvenil y el Celta Fortuna, aún es pronto para adivinar quién será el primero (tal vez sea una generación posterior a la actual) pero llegará de forma ineludible.

Deportes Cada lunes una newsletter con el presente, pasado y futuro del deporte de la mano de Juan Carlos Álvarez Me apunto

Iker Rodríguez, un fogonazo de talento en Jerez

Hace días, por curiosidad, busqué la primera vez que publicamos un reportaje sobre Iker Rodríguez, un chiquillo porriñés que desde que se subió por primera vez a una moto demostró un talento especial. Apenas tenía tres años por aquel entonces y corría con esas minimotos que son como juguetes diabólicos. Ha pasado ya una década y el camino de Iker no se ha detenido. Ha cambiado de categorías, se ha subido a motos cada vez más rápidas, ha competido contra chicos mayores y siempre ha dejado la impresión de que nadie es capaz de ver dónde está su meta. Hace días en Jerez asombró al ganar en la categoría Talent del Nacional de Superbikes tras subirse por primera vez a esa moto.

La dignidad de «Assi»

En 1940 a Halvorsen le quisieron hacer un “Evasión o victoria” (qué película maravillosa, qué gol de Ardiles, qué infame pero voluntarioso portero era Stallone…). Resulta que los alemanes le propusieron, como secretario de la Federación Noruega y seleccionador, un partido que sirviese para limpiar su imagen tras la ocupación del país nórdico y dibujar una falsa alegría por el advenimiento del nazismo al país de los fiordos. El exinternacional se negó y les recordó que hasta el último de los niños noruegos sabían que no pertenecían al Reich y que estaban en guerra con Alemania. No hubo partido, pero la historia no acabó en aquella reunión. No les estropeo el final de la película, pero ya que paso por aquí aprovecho para recordarles que vean de nuevo “Evasión o victoria”. Ahí sí hubo partido para regocijo de gente como yo.

Buena semana para todos y si pueden dedíquenle un rato a “Yakarta” la serie de Movistar que cuenta la historia de dos perdedores que un día se juntan con el objetivo de ganar. Es una dura lección de vida.