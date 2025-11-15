Retratos augustos: Fundación Degén

Hoy, con la disculpa del retrato, servimos a una causa. Ahí veis a Pachu Doblas, director general de la Fundación Degén, entidad que trabaja con entrega por quienes viven con Parkinson, una enfermedad que avanza en silencio pero no apaga la esperanza. Desde su nacimiento, la Fundación impulsa proyectos que acompañan, informan y alivian, abriendo un espacio de comprensión y dignidad para cientos de pacientes. El 21 de noviembre, en el Vitruvia (Reconquista, 7), celebrará una Subasta Benéfica de Arte, una cita con el arte y la solidaridad, donde cada gesto cuenta. Pero, sobre todo, habrá la posibilidad de adquirir piezas de arte de los más prestigiosos artistas gallegos en condiciones ventajosas. Acudir es tender una mano. Es participar en una causa que mejora vidas y enciende esperanzas. Para participar en la subasta, solicitar información o colaborar con la Fundación Degén: www.fundaciondegen.org.

Lendo Vigo, 4 atractivas charlas de Aulas Abertas que hablan de la ciudad

En estos tiempos de dispersión, mundos líquidos, relaciones virtuales y la madre que los parió, bueno es leer libros sin rendirse a las nuevas tecnologías. De libros, además sobre Vigo, trata el ciclo organizado por Aulas de Formación Abertas, un brazo armado extracurricular del programa de Mayores de la Universidad de Vigo. Inaugurado el jueves por el ínclito Manuel Bragado con «O Vigo literario e a liña no tempo», los cuatro ponentes se acogen, cada cual a su manera, a la idea titular del ciclo: Lendo a Vigo. Si ya tuvimos a Bragado el jueves 13, el jueves 20 tendremos a Fandiño con «Contubernio Picacho: o Vigo dos 60», el 4 de diciembre a Chiño Barral, «O Vigo do tranvía e o Blues da Florida» y el 18 del mes postrero a Xosé Henrique Costas con «O Vigo lingüístico e a fala de Vigo». Como veis, cuatro propuestas muy atractivas para el saber de cualquier vigués que se precie,o recién llegado, que quiera ser apreciado. Eso sí, a la maldita hora de las 12.30 de la mañana, porque es en la Facultad de Comercio (Torrecedeira, 105) y por la tarde andan liados con clases. Apuntad, cariños, que la idea es atractiva y siempre podéis llevar un vermú en la faltriquera.

Los muchos paseos por Vigo que se pueden dar sin dejar la comodidad del sofá

Esto de leer a Vigo tiene cada vez más caminos, más paseos sin salir de casa. ¿Cuántos libros podríamos citar con Vigo como escenario? La mujer, que por fortuna vive conmigo, está leyendo El albatros negro, de María Oruña, y no es viguesa. Tengo una cuñada salmantina que lee Jugar al palacio de Rosa, de Alexia Dotras; una amiga enfermera a la que le regalé El invierno de las almas desterradas, del alcalde Caballero... Son muchos los paseos posibles por Vigo sin salir del sofá, algunas decenas de libros que podrían ser citados. Sin olvidar Los hijos del mar, de Pedro Feijoo.

Portada de "El albatros negro", de María Oruña / Plaza y Janés