¡Cáspita, los del campo del Cuco!

Hace 7 años que aquellos chavales hoy creciditos del patio y campo del Cuco se reúnen para comer. Ahí los veis este año, en el Ardentia de Gondomar. Para quienes no lo sepan, el patio y campo del Cuco fue un lugar maravilloso donde todos se criaron, en la manzana de la Gran Vía, entre las calles Salamanca, Regueiro y Zamora. Un patio al que daban seis portales, con la vida que esto generaba en los niños de aquellos años 60 y 70, cuando aún salían a jugar a las calles.

Le llamábamos don José: un libro sobre un cura que dejó memoria en Vigo

Le llamábamos don José. Ese es el título de un libro que se presentará hoy mismo, cuyo biografiado han conocido generaciones de vigueses y no solo los más vinculados al orden eclesial: el sacerdote José Domínguez González. ¿Cómo no? Si tiene tantos años de trabajo —medio siglo— como párroco de Lavadores y A Salgueira y como promotor del Club Dorna y capellán del Montecastelo. Es cierto lo que dicen: era un tipo cercano y afectuoso, como pude comprobar en alguna comida que compartí con él, porque buen apetito tampoco le faltaba. Gilberto Verísimo, Domingo Agra y José Luis Gómez del Toro recogieron en Vigo muchos datos. El periodista Gabriel Pérez Gómez los ha conjugado para convertirlos en libro. ¡Qué casualidad!, al autor lo acabo de reencontrar tras tenerlo como compañero de promoción en la Universidad de Navarra, en los años 70. Aquel Gabriel granaíno, guaperas, encantador y sencillo, que luego fue profesor, director de la TVE en Navarra ¡y sabe Dios qué cosas más! Bueno, a lo que vamos, es que hoy se presenta, a las 19.00 horas, en el Montecastelo. Que lo sepáis.

El sacerdote José Domínguez González, ya fallecido, antiguo párroco de Lavadores y a Salgueira, / FdV

«40 y 20», una declaración de amor de Belén Hermo

Pues ya que ando metido hoy en libros, como ayer anduve en cuadros, os hablo de otro también de amor, pero no a Dios, como don José, sino al hombre. La novel autora Belén G. Hermo, hija de aquel inolvidable Alvarito , masajista del Celta, lo presenta mañana en el café Vitruvia a las 12.00 horas, o sea que podéis vermutear al tiempo. En el mismo, vuelca su necesidad de contar la belleza del amor de verdad, del amor maduro que mantuvo con su marido, fallecido el pasado año. Él, 20 años mas y catalán; ella, 20 menos y gallega. De ahí el título:«40 y 20», como la canción de José José.

Y Menchu Lamas con Unha man que imaxina o mundo

¿Qué sugiere Unha man que imaxina o mundo? Ni idea, pero es el título que la pintora Menchu Lamas, de trayectoria tan sobrada como renovadora del arte gallego contemporáneo, le ha puesto a la exposición que inaugura hoy. A las 20.00 horas, en Évame Oroza (Subida a Costa, 5). Según Alberto Avendaño, conjuga «o silencio do misterio e o silencio do xogo».