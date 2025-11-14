Se da por sentado que entre los mayores descubrimientos de la humanidad están el fuego o la rueda. No seré yo quien lo discuta, aunque habrá quien sí lo haga (nada sorprendente, si cada día nos desayunamos con tipos que defienden que la tierra es plana, desmienten que el hombre pisó la Luna, refutan que el cambio climático está destrozando el planeta o niegan la condición humana a inmigrantes de diferente color, sobre todo si son pobres). Pero, arrimando el ascua a mi sardina, yo diría que otro gran salto se produjo cuando nuestros primitivos ancestros empezaron a ponerle nombre a las cosas. A estas alturas, alguno de vosotros ya estará pensando a dónde quiero ir a parar. Pues al inmenso valor de la comunicación y al poder de los nombres, que hoy se sintetizan en la marca.

En la economía global, existir y que nadie te conozca es una condena. Si estás, debe verse. Durante mucho tiempo nuestros empresarios, movidos por una ética calvinista, se han esforzado por trabajar mucho y bien pero desde la discreción. Instalados en un segundo plano, han manejado con éxito sus negocios, alejados de los focos. Eso les daba también tranquilidad personal. Hoy esa opción está descartada. Nuestras empresas, corporaciones o instituciones han entendido que deben abandonar el confort del anonimato y abrirse a la sociedad.

Si hablamos del valor de las marcas, Zendal está en cabeza. Pedro Fernández, presidente, y su hijo Andrés, consejero delegado, han construido un gigante biotecnológico entregado a la investigación, desarrollo y fabricación de vacunas, fármacos y probióticos que mejoren la salud, humana y animal. Su presente es envidiable y su futuro pinta espectacular. El martes entregó sus galardones en una fiesta que sirvió para certificar una salud de hierro construida sobre sólidos pilares: un mix que combina éxito empresarial, talento, innovación y una fluida conexión con la sociedad civil. En la celebración los premiados realizaron una encendida defensa de la investigación, el conocimiento, la curiosidad intelectual, la pasión por saber… herramientas decisivas para el bienestar, la salud y el progreso. La verdad es que sus palabras –entreveradas con una sutil pero rotunda llamada a las administraciones y a las empresas privadas a redoblar su apuesta por la ciencia– me sonaron a gloria bendita. Zendal es un ejemplo que merece el aplauso de todos. Y yo me sumo con mucho gusto. Su marca es top.

El boletín del director Si quieres recibir este análisis de la actualidad cada viernes en tu correo tan solo debes activar este boletín en nuestra página web Me apunto

Fuera del ámbito privado, Zona Franca ha imprimido un giro copernicano a su estrategia, en sintonía con las necesidades y las preocupaciones de su entorno. Hace una semana os contábamos la inauguración de un edificio en el Casco Vello de Vigo destinado a las personas con síndrome de Down. Más allá de las modélicas instalaciones, la institución que lidera David Regades ha reforzado su apuesta por la economía social, la de carne y hueso, esa que trasciende cifras y gráficos. Y lo está haciendo sin descuidar su función esencial: crear riqueza y desarrollo, favorecer el emprendimiento, atraer proyectos únicos (como la planta de chips fotónicos) y potenciar el talento local, que hay de sobra. Estos días ha reunido en el Vigo Global Summit a figuras de prestigio, como los Nobel Daron Acemoğlu y Dmitry Muratov, para reflexionar sobre la economía mundial en un contexto geopolítico imprevisible. Ah, y siempre con las personas en el centro del debate. Como debe ser. Zona Franca, una institución durante décadas obsesionada con incrementar la caja, ha abierto sus puertas y ventanas a la ciudadanía y con ello ha dado lustre a su marca.

Y, si me lo permitís, me gustaría acabar hablando de otra institución imprescindible en la vida de cientos de miles de personas: nuestra casa. Porque 173 años después la marca de FARO es robusta y fiable. Sin renunciar a sus principios fundacionales, justamente al contrario, redoblando el compromiso adquirido en 1853, el periódico no ha dejado de crecer y modernizarse, adaptándose a los nuevos tiempos y sorteando los discursos apocalípticos. Todo para seguir siendo útil y necesario. No relataré aquí la permanente revolución a la que los periodistas estamos sometidos ni caeré en la nostalgia (cuando llegué a la redacción en los años 90 algún compañero todavía componía sus textos en una olivetti), pero tampoco podemos cerrar los ojos a lo que viene o, para ser más precisos, a lo que ya está aquí. Porque la irrupción de la Inteligencia Artificial generativa está removiendo, otra vez, los cimientos de un oficio milenario que, sin embargo, debe conservar su esencia: contar historias de interés. En el decano hemos recibido una inmersión formativa sobre las virtudes y las ventajas, pero también sobre las amenazas y los peligros de una herramienta que aspira a ocuparlo todo. Su capacidad, si nos dejamos deslumbrar por sus flashes algorítmicos, es imbatible. Pero, más allá del embrujo de la IA y ese supuesto poder omnímodo, la formación me ha servido para comprobar los extraordinarios equipos humanos y profesionales que hacen cada día FARO. En las redacciones de Vigo, Arousa, Deza-Tabeirós, O Morrazo, Ourense y Pontevedra tenemos un tesoro. Para mí ha sido un encuentro vivificante.

Saber que el decano está en tan buenas manos es la mejor noticia que puede recibir un director, pero también vosotros. Así que hoy me despido con un doble agradecimiento: a la redacción por su trabajo y compromiso; y a vosotros, queridos lectores y amigos, por seguir acompañándonos cada día. Con IA y sin IA, lo importante nunca dejará de ser lo importante. Y esto es necesario recordarlo de vez en cuando.

¡Buen finde!

Email: director@farodevigo.es