Vicus Gallaecia recibe a Louzán. Me cuentan que en los Altos de Torona, en los viñedos de Horacio Gómez en Tomiño, el grupo de empresarios Vicus Gallaecia que preside José Manuel Fernández Alvariño recibió a Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol. El objetivo, hablar de fútbol, de las selecciones españolas como símbolo y sentimiento de unión y pertenencia a este país; del Celta de Vigo y su aportación al fútbol español; de Vigo y Balaídos, aspirante a sede mundial; del millón de jugadores federados; de tecnología y justicia deportiva, deporte y salud para la gente joven; del progreso del fútbol femenino y de la satisfacción de ver a un gallego al frente de una de las grandes entidades españolas.

Crebas e peixes, obra de primos: Álvarez Cáccamo y Blázquez en Tui

Aviso a tudenses, vigueses y mundo en general que hoy mismo, en la Sala de Exposiciones del Concello de Tui, se inaugura la exposición Crebas e peixe, con piezas del fallecido escritor y profesor Alfonso Álvarez Cáccamo y cuadros de «peixes» de su primo Javier Álvarez Blázquez . Las «crebas» son los restos de barcos o materiales transportados por las mareas que el mar deposita en la costa. Alfonso los recogía y les daba forma de extraños animales marítimos que habitaban en los espacios más fantásticos de su prodigiosa imaginación. Hace tiempo, los primos se comprometieron a exponer de forma conjunta sus obras. No se pudo hacer en vida de Alfonso pero, ahora, al año siguiente de su fallecimiento, Javier cumple el compromiso adquirido y presenta esta exposición conjunta.

Alfonso Álvarez cuando publicó «Os Gotten» en 2014, inspirado en su familia. / Eli Regueira

Obra de Leopoldo Varela en el Museo de Pontevedra

Anda la viguesa Marina Fernández con las hormonas sublevadas pero no por cosas de adolescencia, que ya pasó, sino porque mañana se inaugura (19 horas) obra de su padre, el olívico pintor Leopoldo Varela que se nos fue en 2007, en la sala Castelao del Museo de Pontevedra. Obra desde los años 70 con esa paleta alegre y colorista, porque este artista que yo admiraba como paisajista se estrenó como acuarelista allá por los 50, cuando en Vigo no había más sala que la de Foto Club. Ajeno a capillas, discreto en su vida, fue un paisajista de mirada múltiple y pincel encantado que evolucionó hacia pinturas más textúricas sin perder nunca la fuerza de su color.

Cartel de la exposición de Leopoldo Varela, "A forza da cor". / FdV

Encuentro sobre la Alameda de Vigo y su valor histórico

«Raíces y futuro: la Almeda como Bien de Interés Cultural». Ese es el tema para el que hoy convoca (19 horas), en la sed de la Diputación (c/Eduado Chao 17) la AA.VV. Vigo Centro. Me dicen que será un encuentro para reflexionar sobre el valor histórico, cultural y natural de la Alameda de Vigo y para apoyar su declaración como Bien de Interés Cultural. Habrá especialistas en patrimonio, historia, arquitectura... así que ya sabéis.