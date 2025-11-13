La paz con vosotros

¿Cómo estás?

Incluso con mi preocupación ansiosa constante, porque últimamente siempre hay algo que me tiene en alerta, me había dado por pensar estos días en cuánto echo de menos cosas pasadas, como si fueran sinónimo de más tranquilidad. Pero, a renglón seguido, me ha venido a la mente otra idea: lo que extraño de veras es la sensación de cómo es eso de estar más serena, no el tiempo pasado en sí. Como cuando se termina una relación: lo difícil de verdad es desenamorarse del recuerdo.

No voy a filosofar, descuida. Es solo que una ve –y se ve—entre tantas escaramuzas que la tentación de tirarse de cabeza a cualquier remanso de concordia es demasiado grande. Así que aquí me tienes, en son de paz.

Porque mira, en Nueva Pescanova acaban de firmar un único convenio colectivo para todos sus centros de trabajo en España y ha alcanzado otro para la filial acuícola Insuiña. El plazo de vigencia del primero se extenderá durante la del actual plan estratégico (2024-2028), del que la compañía, por cierto, no ha querido dar ningún detalle. Pero bienvenida sea la paz social, aunque uno de los sindicatos con más fuerza (CIG) no lo ha suscrito. No es ningún secreto que la pesquera sigue afrontando momentos muy complejos, como han apuntado tanto CC OO como UGT. Ojalá le vaya bien. Y ojalá, porque por pedir que no quede, sepan compartir sus metas, desafíos y logros, que también los tiene. Echo de menos el recuerdo de participar en su día a día, como pude hacer incluso en los tramos más complejos de su historia. Estoy bien segura que en FARO supimos estar a la altura.

He tenido ocasión de comentar esto también con los sindicatos: mucha gente está molesta porque quiere saber del convenio y todavía no sabe más de lo que nos ha leído a nosotros. Ojo.

Poner paz es un trago, por eso la satisfacción es grande cuando se consigue. Ver desde aquí cómo una fragata española, la Victoria, ha conseguido neutralizar en buena medida el último grupo de acción pirata en las costas somalíes es un gustazo. No queremos ver nuevos casos como los del Vega 5 ni Playa de Bakio, ¿verdad? Sobre todo si tenemos en cuenta que esta gente está vinculada al grupo terrorista yihadista Al-Shabaab.

Donde todavía no acabo de ver la tregua, pero ni con prismáticos, es en los restos de Atunlo. Hace falta como el comer, en serio, porque no hay marca ni proyecto que resista tantas idas y venidas. Bueno, la de Pescanova lo hizo. Pero Pescanova hay solo una.

Me vas a dejar, y termino, que te venga con un último recuerdo y un poquito de no-paz. Una vez te conté que había aburrido el pulpo de pequeña (lo siento) porque mi padrino nos traía mucha cantidad cada vez que llegaba del mar. Era parte de su quiñón. Como me habéis preguntado algunos si continuaremos ahondando en cómo es posible que buques públicos del Estado arrojan kilos y kilos de pescado al mar, mientras acaba de entrar en vigor la ley contra el desperdicio alimentario y cuando los pesqueros tienen la obligación del descarte cero, os respondo: sí, seguiremos. Lo verás muy pronto.

Puedes ir en paz, que diría el cura.

Feliz semana.