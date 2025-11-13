¿Convocará Sánchez?

Junts ha decidido romper con Sánchez, movido por la presión al alza de Aliança Catalana y la creciente centralidad del PSC de Salvador Illa en Cataluña. Son dos adversarios temibles por motivos distintos, que quizás encajen mejor con las corrientes dominantes en la Europa actual. No lo sé. La política tiene mucho de teatralización de la realidad y las cartas a menudo están marcadas.

Se dice que los empresarios catalanes reman a favor de un posible pacto entre el PP y Junts, aprovechando que los de Feijóo también sufren una pérdida de voto similar desde su flanco más a la derecha. Las autonómicas convocadas en Extremadura para diciembre serán un buen banco de pruebas para los grandes partidos nacionales. Desde la Moncloa, Sánchez puede esperar y tomar nota. No moverá ninguna pieza que no le interese. Este es uno de sus múltiples privilegios.

Hay algunos indicios, sin embargo, que sugieren un posible adelanto electoral. La ruptura de Junts, unida al bloqueo legislativo, podría ser uno de ellos. Ciertos niveles de deterioro político solo pueden jugar en contra del poder. Pero se da otro tipo de movimientos que haríamos bien en observar. Feijóo se ha adelantado al gobierno anunciando que el PP también incrementará las pensiones en consonancia con el IPC. Por otra parte, después de un año ninguneando a los funcionarios, Sánchez ha ordenado acelerar un acuerdo retributivo a tres años con los empleados públicos de una rara generosidad: por primera vez, estos verán sus sueldos ajustados a la inflación, al igual que sucede con los pensionistas. Acostumbrados a la pérdida de poder adquisitivo un año tras otro desde hace décadas, la decisión del presidente sugiere el deseo de pescar en otro importante caladero de votos. Por último, Sumar estaría impulsando una subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1500 euros mensuales repartidos en doce pagas. No es una propuesta meramente simbólica: todo apunta a una intensificación de la contienda política en medio de un periodo de parálisis presupuestaria y legislativa.

Los resultados este diciembre en Extremadura pueden ser más relevantes de lo que pueden hacer pensar unos comicios autonómicos. La clave es saber cómo resistirá la izquierda; pero, más aún, el daño que Vox le puede ocasionar al voto de los populares. ¿Se movilizará el voto juvenil? ¿Y responderá realmente este voto al discurso de la derecha más dura? ¿Qué pide el votante clásico del PP como respuesta al sanchismo: mayor dureza o más centrismo reformista, confrontación ideológica o gestión? Este debate no es exclusivo de España, sino que apunta a otras derrotas anteriores más profundas de lo que sugieren a primera vista las estadísticas. Ciertamente, ni el hombre ni la sociedad son reducibles a números.

Pero al final nada tiene por qué ser así. La demoscopia y el instinto del presidente decidirá si se anticipan o no las elecciones. Valor para sorprender no le falta. A su favor juega una economía que aún crece, las subidas salariales a funcionarios y pensionistas, y el gran cordón anti Vox que puede establecer con los demás partidos. ¿Cómo jugará la partida del PP? Esta pregunta parece tan importante como las decisiones que se tomen entre Moncloa y Ferraz.