Colonización violenta de Cisjordania

Colonos judíos a los que solo cabe calificar de «fascistas» continúan, con el apoyo de las eufemísticamente llamadas Fuerzas de Defensa israelíes, la colonización violenta de la Cisjordania ilegalmente ocupada.

El pasado domingo, una turba de rabiosos colonos atacó con piedras y provocó varios incendios en la aldea de Al-Maazi, al noreste de Jerusalén.

A su vez, las tropas de ocupación israelíes, tan responsables de la violencia desatada contra los civiles como los propios colonos, atacaron el barrio de Silwan, a las afueras de la ciudad vieja de Jerusalén, y expulsaron de sus hogares a tres familias palestinas.

Un día antes, al sur de Nablus, cincuenta colonos enmascarados agredieron con palos y otros objetos contundentes a un grupo de palestinos que se habían reunido allí para la cosecha de la aceituna.

Entre ellos estaba una fotógrafa de la agencia británica Reuters, a la que agredieron con piedras y palos cuando se encontraba indefensa en el suelo.

También el pueblo de Umm Al-Jair, al sur de Hebrón, fue objeto de un ataque de grupos de colonos protegidos por el Ejército.

Solo en el mes de octubre, los colonos y las Fuerzas Armadas israelíes llevaron a cabo 2.350 ataques en Cisjordania, según la Comisión de la la Colonización y Resistencia a la Construcción del Muro, dependiente de la Autoridad Nacional Palestina. Lo cual equivale a más de setenta al día.

Un tercio de esos ataques los llevan a cabo los colonos más ultras, que se dedican a destruir olivos y a robar a los palestinos, siempre bajo la protección del que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llama «el Ejército más moral del mundo».

También la ONU habla de una cifra récord de agresiones a palestinos desde que en 2006 comenzaron a recogerse ese tipo de datos.

Desde los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, los israelíes han dado muerte a más de un millar de palestinos en Cisjordania.

Mientras crece la violencia contra la población árabe, el Gobierno genocida de Netanyahu acelera la construcción de asentamientos a un ritmo nunca visto.

Según la organización pacifista israelí «Peace Now», desde el comienzo de este año, la autoridad del Estado judío responsable de los asentamientos ha autorizado 28.115 viviendas.

Se trata de una clara estrategia para expulsar a la población autóctona de las tierras que lleva habitando desde generaciones y establecer allí un régimen colonial racista.

Y mientras tanto Israel continúa impunemente su genocidio, ahora a un ritmo un poco más lento que cuando bombardeaba diariamente sin piedad la franja de Gaza, ¿qué hace el mundo, que no reacciona?