Las castañas de Beade

“Castañas, noces e viño son a ledicia de San Martiño”. De magostos se llenó la ciudad este sábado para celebrar a San Martinho, con la alegría de estos dadivosos celebrantes, el equipo que preparó el del Centro Cultural y Recreativo de Beade con su presidente, Antonio Villar al frente y, según veo por ahí, a Teruca Cendón. Me dicen que consiguieron uno multitudinario en esa parroquia. Normal, hasta Neruda escribió una oda a una castaña en el suelo ¡Qué menos los de Beade!

¡Boullosa y Cadaval , oh Dios, hablarán sobre el mito en Charlas Abertas!

Si no llegan tocados por algún Dios vinoterápico, cosa extraña porque dicen las malas lenguas que la sobriedad ha caído sobre ellos, va a ser atractivo y puntilloso el encuentro que hoy tendrán a las 8 en la Évame Oroza (Subida a Costa 5) el escritor, periodista y músico Luis Boullosa y el actor, director y narrador oral Quico Cadaval. Ambos inauguran la edición de este año de Charlas abertas, en que dos creadores se sientan a charlar sobre un tema común que sirve como punto de partida para un diálogo que fluya de manera natural y amena. El tema común hoy, el mito. Aquí no tengo espacio para ilustrar la biografía de ambos comparecientes, pero serían de suyo dos cosas: que les sobrara conocimiento y humor, sin académica pose. Boullosa, que aprovechó para nacer cuando murió Franco, no solo escribe que da gusto y cualifica el columnismo musical sino que se mete en bandas aquí y allá (de música) cando lle peta. Del nuestro, Cadaval, es bien probada su versatilidad creativa, su inteligencia y su sentido del humor. Yo les pondría a hablar de lo LGTBIQ, dificultad mayor.

Irmandinhos dos Vinhos, a la Ribeira Sacra para celebrar su Capítulo da Castaña

Y ya que la foto que nos da alegría más arriba celebra la castañería, bueno que hable de la última convocatoria recibida, que es precisamente de la asociación que más la exalta: la lrmandade dos Vinhos Galegos que patronea con sus flamantes 90 tacos el abogado Nemesio Barxa, sostenido por flamígeros portaestandartes como Fonseca Moretón, alias Terras Gauda. El caso es que ha llegado el tiempo de su Capítulo da Castanha, que celebrarán el día 22 en tan privilegiado espacio que yo he compartido con ellos como el Parador de Santo Estevo. De Vigo saldrán para esa fiesta destacados varones y damas que saben que en medio de la Ribeira Sacra, milenários castinheiros, paisages maravillosos y arte românico, celebrarán sus rituales, darán espaldarazo a nuevos miembros, catarán cinco vinos, gozarán de aperitivos deliciosos como croquetas de boletus, tabla de quesos gallegos, empanada con harina de castaña, pollo y setas, antes de atacar sin pudor un caldo gallego con castañas y un cabrito asado. La tarta, también de castañas. ¡Qué coño, ya puestos!