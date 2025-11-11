Sumamos: invitadas 68, Rosa Carril esta vez

Doce años ya tejiendo la red Sumamos, para dar visibilidad a la mujer: 68 invitados y más de 800 mujeres profesionales convocadas a sus comidas. La última, en el Círculo de Empresarios de Galicia, con Rosa Carril, directora general del grupo Alumán,reunió a una veintena de directivas y directivos de empresas e instituciones de Galicia, con los que compartió experiencias.

Los de Tierra de Hombres: primera cena solidaria

Que os preparéis, camaradas, porque se acercan las Navidades y llegan las cenas solidarias. La primera que me viene a la mente, la de la Fundación Tierra de Hombres, que os anticipo para que podáis apuntaros antes del 24. Será el día 28 de este mes, viernes, con el dúo Cómplices actuando generosamente, en el Marina Cíes a las 20.30 horas (40 euros adultos y 20 niños). Lo juro pr Susana Barreras. Un teléfono: 628367030. Ya conocisteis en este sección a Inaya, que trajeron a operar a Vigo porque en su país natal africano moriría. Volvió con vida y su sonrisa con sus familias como otros seis anteriores. Continúa el reto: defender los derechos de la infancia en situaciones de guerra o catástrofes. Imposible hacerlo sin aportaciones vuestras.goo

Y veteranos: la última de Vigueses Distinguidos

La última conferencia de Vigueses Distinguidos en su Café Vigués del Hotel Ciudad de Vigo. Invitado, Luis Espada, que habló de los comienzos de la Universidad de Vigo, de la que fue primer Rector y de cuyos inicios y crecimiernto desde 1989 dio buenos datos. Los asistentes, en la foto.

Reunión de Vigueses Distinguidos, presidida por Luis Espada / FdV