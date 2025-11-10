¿Fue Jesucristo el mesías?

Tras la publicación de mi artículo en FARO sobre «el origen espiritual de occidente, algunos amigos me dicen echar en falta una segunda parte, así que volvamos a hablar de religión con un tema indudablemente provocador: ¿Fue Jesucristo realmente el mesías? Por supuesto, la respuesta a esta pregunta depende de las creencias particulares de cada cual, pero hagamos algunas elucubraciones.

Sobre el advenimiento de un mesías hay muy numerosas referencias en el antiguo testamento. El profeta Miqueas habla del nacimiento en Belén. Asunto polémico para los estudiosos. Más interesante resulta el profeta Isaías que lo caracteriza con dos atributos fácilmente reconocibles en Jesús de Nazaret. Por un lado, señala que será un «príncipe de paz». La «paz» es una parte fundamental del mensaje cristiano y en los evangelios son numerosísimas y muy célebres las referencias a la paz, (poner la otra mejilla, la paz sea con vosotros, en paz os dejo…) y por otra parte lo califica de «siervo sufriente». Lo de «sufriente» resulta obvio sin necesidad de haber visto esa interesante y dura película de Mel Gibson, «La pasión de Cristo», (The passion of the Christ, 2004), pero también el mensaje de servidumbre y humildad. Tanto Mateo, como Marcos recogen estas referencias, (venir a servir y no ser servido y dar su vida en rescate, siervo del señor, la parábola del siervo inútil, el lavado de pies…). Isaías También señala que nacerá de una virgen. En este punto concreto parecen claras las influencias del mazdeísmo, religión que ha tenido una gran influencia en la biblia hebrea y en donde, también, un mesías o salvador nacerá de una mujer virgen. Todos los evangelios canónicos recalcan este hecho, así como el protoevangelio de Santiago. De los primeros serán más específicos Mateos y Lucas, lo que no parece coincidencia ya que son los evangelistas más interesados en adecuar sus escritos a las profecías sobre el mesías, al igual que ocurrió con el nacimiento en Belén o su descendencia de David, que también señala Isaías.

Zacarías habla, también, de la estirpe de David y de la humildad del mesías. Predice que entrará en Jerusalén montado en un asno y se refiere al pago de un salario en treinta monedas de plata, monedas que serán despreciadas por el que las recibe, pasaje que se tiende a relacionar con la traición de Judas. Por su parte, Daniel señala la fecha de la llegada del mesías, que algunos interpretan como el 29 d.C. coincidiendo con el bautismo de Jesús, (en este punto podemos recordar a Malaquías cuando dice que un mensajero preparará el camino antes que él) y la fecha en la que le quitarán la vida, tres años y medio después de su ministerio. Daniel también se refiere a la destrucción del templo tras su muerte.

Por supuesto hay muchas más referencias bíblicas, pero he intentado resumir las que considero más relevantes. En conclusión, un agnóstico podría pensar que algunas de las profecías han sido «forzadas» por los evangelistas, otras, sin embargo, resultan de una coincidencia inquietante o cuando menos curiosa. Aunque en base, solamente, a las mismas no se podría afirmar que Jesús es el mesías. Hay que recordar aquí la célebre frase de Carl Sagan: «afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias». Además, se puede pensar que, si se han «adecuado» las profecías, igualmente la parte más sobrenatural de los evangelios: los milagros, las sanaciones, la resurrección de Lázaro o la propia resurrección de Cristo, podrían ser añadidos fantásticos para dar una especial relevancia a las predicas del rabí de Nazaret.

Un célebre escritor español me dijo en una ocasión, con relación a este tema, que una historia tan increíble es muy difícil inventarla. Lo cual es un argumento interesante, pero no definitivo. Sin embargo, la ciencia actual sí tendría algo que decir con relación a los «milagros» actuales o recientes o incluso con algunos artefactos y piezas especiales como la sábana santa de Turín, el sudario de Oviedo o la tilma de la Virgen de Guadalupe. Sobre los primeros, es cierto que se han comprobado curaciones de personas desahuciadas, aunque hay científicos que piensan que esas sanaciones inexplicables no se deben a la intervención de Dios o la intercesión de una persona santa, sino a sistemas de defensa del cuerpo humano poco conocidos. Sobre algunas reliquias especiales y muy estudiadas, como las señaladas, se han escrito ríos de tinta.

Con respecto a la tilma de Juan Diego, además de los múltiples estudios que se han hecho sobre la misma, nadie ha podido explicar como un material, (fibras de maguey) que tiene una caducidad de 20 años se mantiene en perfectas condiciones 494 años después. Con respecto a sudario y síndone, el asunto es ciertamente polémico, sobre todo a raíz de las dataciones con carbono 14 que se realizaron a finales del pasado siglo que situarían el origen de la tela en la edad media. Existe, no obstante, una datación de la sabana del año 2022 con dispersión de rayos x que sí concede una antigüedad de 2000 años.

En cualquier caso, hay múltiples argumentos tanto en contra como a favor, aunque lo cierto es que nadie ha sido capaz de reproducir la imagen con tecnología del siglo XXI. De todas formas, cabría preguntarse: ¿Son estas pruebas extraordinarias? Difícil respuesta. Lo que sí se puede afirmar, de manera general, es que la mayoría de los judíos de su tiempo no solo no reconocieron a Jesús como mesías sino, tal y como menciona el Talmud, lo despreciaron como un hereje y practicante de magia. La comunidad judía actual lo contempla como un personaje histórico hebreo, que predicó la Torá, pero que no cumplió las profecías más destacadas, como, por ejemplo, la reconstrucción del templo, (que fue destruido, por cierto, años después de su fallecimiento) o la paz mundial, eso que desean tan fervientemente todas las chicas que aspiran a ser Miss Mundo.

En conclusión, Jesús de Nazaret, quien debía ser el mesías del pueblo elegido, acabó siendo el mesías de los gentiles. (Para los judíos del siglo I los gentiles eran los no hebreos, pero con una connotación muy negativa, algo así como «perros paganos»). Una de las muchas curiosidades de ese maestro tan particular. Su mensaje no era solo para el pueblo de Dios, sino también para esos ignorantes y bárbaros gentiles.