Votar para que no gobierne nadie

Cada vez estamos más convencidos de que Victoria Portas, concejala de Alternativa dos Veciños, permitió la investidura de Araceli Gestido (BNG) como alcaldesa de Cangas con el objetivo final de que nadie gobernara el municipio. Pero aquello solo fue un gesto, un gesto que le obligaba su condición de partido de izquierdas, a la que ella se ocupó de dividir en el poco tiempo que estuvo de concejala. Destrozó ese movimiento tan cangués como era Alternativa Canguesa de Esquerdas, a lo que ayudó en buena medida Mariano Abalo, en sus ansias por posicionar a lo suyos en el aquel gobierno bipartito que quedaba a la muerte de Xosé Manuel Pazos. Nunca tuvo reparos Victoria Portas y, por ende, Alternativa dos Veciños (afirman que todo se discute y se aprueba en asamblea) en aliarse con el Partido Popular contra el gobierno que permitió formar y al que consideró enemigo de inmediato. AV pretendía mando en plaza con una sola concejala y BNG, PSOE y EU no se lo permitieron. Conocían su trayectoria. Dos años fueron suficientes para quemar a su compañera de coalición, Aurora Prieto, y a todo el PSOE.

Ahora, con su voto decisivo, se dedica a castigar al gobierno y no duda en aliarse con la derecha para conseguir el fin. Y no hace falta ser un lince para recordar que la movida de Cangas por el IBI se produjo con el PP y Mariano Abalo en la oposición municipal, algo que se volvió a repetir en el conflicto de Massó y que se reprodujo la noche del 13 de octubre con el «secuestro» de la junta de gobierno de la Mancomunidade de Morrazo. Ni el PP ni AV fueron capaces de tener un gesto con sus compañeros atrapados en el Concello. Al contrario, animaban a las masas para que siguieran perpetrando lo que pretendía ser un asalto al Concello de Cangas, como aquel día que los seguidores de Donald Trump asaltaron el Capitolio. Claro que el voto de AV no era ni podía ser un cheque en blanco al gobierno. Pero buscó más la beligerancia que el diálogo. Piensa que es el camino más corto para volver.

Porque hay que recordar que el PP subió el IBI más que nadie, y no pasó nada en Cangas. Puso el Impuesto de Vehículos por las nubes, más alto incluso que en Vigo, y tampoco pasó nada. Está visto que los extremos se tocan y que el roce hace el cariño. El PP hace el papel que todas la oposicones hacen desde los últimos 15 años, impedir que los gobiernos gobiernen.