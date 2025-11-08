Retratos augustos: Iris Darriba

Iris Darriba sufre de «incontinencia artística», algo que la impulsa a expandirse sin límites, explorando diversas disciplinas con la naturalidad de quien lleva la creatividad en la sangre. Miembro de la saga de los Quesada, ha consolidado su carrera como actriz en cine y televisión, participando en producciones nacionales e internacionales, y ejerce también como actriz de doblaje para programas, series y películas de ficción. Pronto integrará el elenco de Memorias dun neno labrego, dirigida por Cándido Pazó para el Centro Dramático Galego. Además, su inquietud artística también la lleva a la literatura: su relato Solsticio ha resultado ganador en el XII Certamen Internacional de Relatos Vigo Histórico. Paralelamente, cultiva su faceta plástica en cerámica y pintura, que mostrará al público en una exposición colectiva en la sala EMAO el próximo 21 de noviembre, con su proyecto «(Q)ASA, un viaje a la infancia».

Taiel Rivero, cuando la moda se hace con las manos y el corazón

Hoy mismo, con 23 años, Taiel Rivero Robles presentará a las 12 su primer show room (López Mora 45) y su nueva colección pero ¿qué hay detrás de este momento? Desde niña, en su Argentina natal, Taiel creció viendo a las mujeres de su familia, de raíces en la Patagonia, vestirse con abrigos de piel. Aquellas texturas, aquel olor a cuero despertaron en ella una fascinación que marcaría su destino. Ya en España, tras sus estudios de corte y confección, hizo prácticas en la tienda Rebespiel donde Antonio, dueño y su maestro, le enseñó el oficio artesanal, el valor del detalle, el compromiso con la gente... Antonio falleció hace 2 años y su familia le ofreció a ella continuar el negocio, lo que aceptó a pasar de su miedo inicial. Y ahí sigue, tras modernizar el espacio, diseñar nuevas colecciones y mantener el alma del taller, donde dice ella que la moda se hace con las manos y el corazón. Una historia de esfuerzo, iniciativa, amor por el oficio.

Tras traer a miles de niños al mundo, fallece el que fue ginecólogo Bonifasi Sánchez

Unos empiezan y otros acaban. Me cuenta el que fue conocido ginecólogo Federico Santos «Frichi», que falleció hace unos días Carlos Bonifasi Sánchez. De la época del doctor Marcos Angulo, colega de Frichi en su tiempo. De distintos orígenes, se unieron en la puesta en marcha de la Maternidad del Pirulí, o sea el Almirante Vierna que pasó a Hospital Xeral de Vigo cuando perdió la fama el almirante. ¡Qué gran momento para la ciudad aquel comienzo en que los primeros paritorios estaban en la primera planta con tres salas de dilatación de 2, 3 y 4 camas cada una! Eran los tiempos de González Alegre, Segundo Troncoso, Olivié... Me pregunto yo cuánto miles de niños habrá traído a mundo Bonifasi, al que ahora le tocó dejarlo, con gran dolor de los suyos.