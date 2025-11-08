Aniversario del fallecimiento de José Torres Martínez

El próximo lunes 10, se cumple el XLII Aniversario del fallecimiento del insigne marinense don José Torres Martínez, que, a lo largo de toda su vida, tuvo en su corazón y en su mente, a esta su villa natal, allá por donde le llevó el ejercicio de su profesión, que desarrolló tanto en la enseñanza oficial, como en la privada: Maestro de Hermelo, de Bueu y Porteliña, de Marín, director de la Graduada Aneja de Pontevedra, profesor del Instituto y de la Escuela del Magisterio de Pontevedra, director y catedrático de la Escuela del Magisterio de A Coruña, secretario y catedrático de la Escuela Universitaria del Profesorado de Santiago, y en la privada: profesor del Colegio San Luis Gonzaga y Colegio San Narciso de Marín, Academia Inmaculada de Pontevedra, y Academia Galicia de A Coruña. En nuestra villa, fundó y dirigió las academias: Minerva, Studio y Ateneum, donde estudiaron cientos de jóvenes marinenses, que recibieron una enseñanza libre y universal. Todavía muchos de sus alumnos que tuvieron la fortuna de tenerlo de maestro lo recuerdan con cariño y admiración, y en la que nadie dejó de estudiar por problemas económicos, porque ponía por delante, el derecho del niño a la situación económica.

Aparte del ejercicio de su profesión, todavía tuvo tiempo para dedicar a su Marín amado. Su tiempo libre lo empleó para colaborar en el conocimiento de nuestra historia local, patrimonio y problemática municipal; siempre pensando en su crecimiento y desarrollo, haciendo propuestas y estudios, positivos para conseguir el ansiado progreso. Gran orador que enseñó y deleitó a los marinenses nuestra historia, con sus conferencias organizadas principalmente por la A.C.A Santa Cecilia y otras asociaciones. Conocedor de nuestro patrimonio, que enseñó a sus alumnos y marinenses, no solo con la explicación en el aula sino con las visitas a los lugares como las Insculturas Rupestres de Mogor, el Castro de Cividá, el románico, pazos e iglesias, ermitas y mámoas, etc., etc.

De tal modo que colaboró en todo cuanto se le pidió, haciendo propuestas y manifestando su opinión, para una mejor resolución, aunque, dado su carácter, siempre prefirió estar en segundo plano. Fundó la revista escolar ‘Cartel’, organizador del I Concurso de fotografía en 1927, fundador de Acción Católica y Adoración Nocturna en 1932, el periódico de información ‘Mas’ en 1938, formó parte de la Comisión de Fiestas varios años, promotor de la Biblioteca Municipal en 1939, autor del Programa para una gestión eficaz de la Corporación Municipal de 1940, participa, con varias ponencias («Conservación del pescado», «Fomento de la construcción de viviendas para pescadores» y «Labor de la Cofradía». En la Asamblea de Cofradías de Pescadores, celebrada en Vigo en 1948; organiza la Junta Local de Turismo y Fiestas, y el Reglamento Municipal de Fiestas en 1949, autor de la propuesta para la creación de la Escuela de Pesca, redacta y edita los folletos turísticos de ‘Marín Villa de Turismo y Veraneo’ en 1949 y 1950, publica la revista ‘Ria’ en 1950, promueve la creación del Instituto de E.M. , luego Instituto Laboral en 1955, promotor y redactor del estudio sobre la reforma del Escudo de Marín, y finalmente realiza un estudio completo de nuestra historia, en 1954, que modestamente tituló: «Pequeña Historia de Marín», junto con «Marinenses en el tiempo», que se edita en 1984, gran legado para conocer nuestra historia, y para que otros profundicen en ella. Muere siendo primer teniente de alcalde de Marín, ofreciendo así, su último aliento dedicado a trabajar por su Marín querido.

Persona culta, educada y comprometido con el progreso y desarrollo de su villa natal, bueno y generoso, humilde y preparado, modesto y sacrificado, discreto y bondadoso, moderno y trabajador incansable. Y con una mentalidad progresista para su tiempo y abierta al cambio que dejó su legado de respeto en todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocerle. Un marinense excepcional que ha dejado una gran huella, en el devenir de nuestra villa, como corresponde a un hijo preclaro que fue.