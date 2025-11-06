Veteranos artilleros: medio siglo después

Pasaron ya 50 años en que algunos jóvenes de varios ayuntamientos (A Guarda, Gondomar, Oia, O Porriño, O Rosal, Tomiño, Vigo...) cumplían su servicio militar en el cuartel de artillería de Campolongo, y finalmente en la batería de artillería costera J-4, de Cabo Silleiro, en Baredo y Monteferro. Ahí los tenéis otro año, con más canas pero recordándolo en un restaurante de Gondomar.

Y aquellos alféreces de la milicias universitarias

Reunión en Vigo de alféreces de la promoción de 1960/61 / FdV

Y estos maduros varones son la XIX promoción de Alféreces de Milicias Universitarias, que celebran su paso por el campamento de Monte La Reina (Zamora), en los años 1960 y 1961. Desde el año 1979 se reúnen en Vigo venidos desde distintos puntos de Galicia, a pesar de los años que todos van cumpliendo, la casi totalidad ya cerca de los 90.

¿Queréis revivir nostalgias de los años 60 y 70?

A ver, apuntad en vuestra agenda los que querráis recordar aquella época dorada de la música española que fueron los años 60 y 70 y también los que no habéis tenido la suerte de conocerla, desde Serrat o Pablo Abraira hasta Cecilia o Nino Bravo. Lo digo porque a lo mejor os interesa revivirla y gozar con una cuidada selección de la misma este sábado, desde las 21.30 en alguna del medio centenar de plazas de La Casa de Arriba, en Martín Códax 23. Allí os espera el trío Carta de Ajuste, y la confianza de que son tan «nuestros» conocidos y fiables como Alberto Cunha, Sabela Cereijo y Andrés Cunha. Un ambiente íntimo y nostálgico que invita al público a redescubrir canciones que forman parte del imaginario colectivo, en lo que Alberto es experimentado militante.