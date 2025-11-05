Dispuestos al combate

¡Pardiez, si es en la jamonería Catro Caminos de Gondomar, que yo gocé cuando mandaba allí mi amigo Manolo Moreira! Pues ahí tenéis a una varonil formación culinaria de muy diversas actividades profesionales en medio de un mayúsculo cocido preparado por Berta y Jose. Por mencionar algunos, Antonio Vázquez (promotor y presidente del Celta en los 70), J.M. Lago (Agente Inmobiliario), Paco Conde (si la Isla de San Martiño hablase...), Alberto (BBVA), Manolo «Moro» (Puig), M. Leiros (Olivetti), Santi (Discoteca Mamá), Luis Vaamonde, Alfredo Dourado (A Roda)...

Jorge Alonso se mete en la cocina y escribe «Las comidas de Villasinda»

El polifacético periodista vigués Jorge Alonso, fundador de la editorial Agoeiro, ex jefe de prensa del Ministerio de Sanidad y del Congreso de los Diputados, y que lo fue un año de su gira por Galicia también del cantante Julio Iglesias, no deja de sorprendernos. Ahora con un libro de recetas, «Las comidas de Villasinda», donde recoge doscientas recetas suyas. El libro, además, cuenta con el prólogo de otro periodista, íntimo de Jorge, Jesús Ortiz, padre de la reina Letizia. Lo dicho, Alonso, hijo de mi amiga y vecina Aurora, no deja de sorprendernos. La fecha, en breve.

Jorge C. Alonso / Agoeiro.com

La poesía de Gonzalo Suárez

Hablando de libros. No pude ir el pasado jueves a la presentación en De Catro a Catro de El laberinto del deseo, el poemario de Gonzalo Suárez Rodríguez. Conozco a Gonzalo de aquí y de allá, de una u otra terraza, y nunca me había hablado de su vertiente poética, que no es poca porque viene de lejos aunque este último sea el primero publicado. Ya en los años 60, aún en su Ourense natal, perteneció a un grupo cultural con revista en que aparecen sus primeros versos, pero la vida laboral le mantuvo al margen hasta que a partir de los años 80 recuperó la vieja pasión de su arte pictórico exponiendo en toda Galicia. A partir del siglo XXI se vuelca en la poesía, escribiendo esos 15 poemarios aún inéditos y desde 2023 otros como Diario de un lector concernido.

Portada del libro "Laberinto del deseo" de Gonzalo Suárez Rodríguez / C. Rojo

«Odio», Vigo en ciencia ficción

Hoy voy de libros, ya beberemos, comeremos y, si es menester, haremos el amor otro día. Me llamó la atención el libro que Galaxia presentó el martes, Odio, Premio Neira Vilas de Literatura Xuvenil 2025, del médico Gabriel Romero de Ávila. Y me llamó porque, si tenemos un buen número de novelas con Vigo como escenario, este es el primero con ecos de la ciencia ficción clásica que conozco. Con una marcada identidad gallega, nos transporta a un futuro en el que Neo Vigo, la ciudad de luces de neón y rascacielos antigravedad, aún conserva el recuerdo de la bomba atómica sobre Balaídos. Vosotros veréis si os llama el tema.

Portada del libro "Odio" de Gabriel Romero de Ávila / E. Galaxia