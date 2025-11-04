Miembros del Regimiento Murcia 42, reunidos en su congregación anual. / FdV

Se conocieron en 1963 en el cuartel de Barreiro uniformados y armados porque todos eran voluntarios en el Regimiento Murcia 42. Pues les quedó memoria afectiva de aquel tiempo porque se reúnen anualmente en el restaurante Sanatorio do Alba nada menos que hace unos 52 años, y en éste celebraron el 61 aniversario de su licenciatura en las artes de la guerra. El tiempo no pasa porque sí y desde entonces hubo no pocas bajas entre ellos en el combate por la vida, pero ahí siguen.Los voluntarios del 63

Manuel Janeiro presenta en la EMAO el que quizás sea su poemario más audaz

¡Hombre, Manuel Janeiro, gusto reencontrarte con tu nuevo libro! Con placer cuento que en la preciosa hemeroteca de la Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo (EMAO), como sabéis proyectado por Michel Pacewicz, presenta mañana (19.15) nuestro Janeiro el que quizá sea su libro de poemas más audaz. Me cuenta que sin desprenderse un ápice de lo lírico, se adentra en los territorios del ensayo, estableciendo un registro que podríamos calificar de poema-ensayo o microensayo en verso. En su obra de —novela, cuento, ensayo y poesía— hay un descreimiento en los géneros literarios y una fe ciega en lo poético. Ha publicado autobiografías que son novelas, cuentos que son poemas y poemas que son ensayos. En El alfabeto griego injerta en la poesía registros propios del ensayo, no como cuerpos extraños, sino como fuentes de una lírica renovada. La profusión de símbolos, cultismos y referencias culturales —más próximos al autor que al lector— puede generar cierta distancia inicial. Pero, para quien se adentre en el poemario, la complejidad será parte esencial de su atractivo.

Manuel Janeiro / Eloygd/Wikipedia

¡Vaya semanita en el Liceo Cultural de Bouzas, con Manoel da Costa mañana!

El problema es que a la misma hora que Janeiro pero en el Liceo marítimo de Bouzas Manoel da Costa, boucense de crianza, va a hablar de su trilogía Crónicas de un filósofo tabernario, nutrido por Mira que lle digo; A taberna do Mincha, y, Escoite e verá. Manoel es un tipo peculiar, militante con las causas sociales en tiempos de retiro intelectual ante la barbarie, entrañablemente literario con su pluma y gallego de fe en sus textos, que hablan con humor del alma de sus paisanos. Este ingeniero, exprofesor de la Universidad de Vigo y melómano no digo hasta la náusea pero casi porque estudió en la Escola de Artes e Oficios viguesa seis años de percusión, tres de zanfona, estuvo en la banda de gaitas y en un coro presentará en breve su último novela, de tantas páginas (900) que ha tenido y espero haya resuelto problemas de edición por su longitud. Su presencia mañana en Bouzas está inserta dentro de la Semana Literaria de Bouzas donde, por cierto, hoy se presenta Blues da Florida de Chiño Barral.

Manoel da Costa. / Carolina Sertal