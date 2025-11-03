¿Hacia un fiscal de instrucción?

Hace unos días el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley orgánica de enjuiciamiento criminalidad. Un nuevo texto legislativo que comienza así una dificultosa andadura en su tramitación hasta que quizá pueda verse convertido en derecho vigente. Sin duda la novedad más radical que incorpora esta «prenorma» legal es la encomienda al fiscal de las funciones que desde 1892 han venido siendo realizadas en el proceso penal por el juez de instrucción.

Se ha hablado mucho del «excesivo poder» de los instructores; un alegato que suele venir de quiénes lo han sufrido a causa de sus acciones y buscan generalizar actuaciones excepcionales e ilícitas de aquellos, para nublar la realidad. Los jueces de instrucción, ¡claro que tienen poder!: para Napoleón el hombre más poderoso de Francia era el juez de instrucción. Pero ese poder debe ser y lo es para contribuir a hacer justicia y para defender los derechos de los que intervienen en una causa criminal. Se trata pues de un poder responsable, limitado por la Constitución y la Ley y, por lo tanto, decididamente legitimo, que la inmensa mayoría de los jueces cumplen debidamente.

La competencia de los jueces para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (art. 117. 3 de la Constitución ) no significa que no puedan instruir (intervenir en la investigación del proceso penal); función que el propio Tribunal Constitucional ha reconocido como plenamente constitucional. La palabra «juzgar» significa que los jueces están llamados a resolver, y ese es claramente su sentido. ¿O es que los jueces solo resolvemos cuando dictamos sentencia? No; también lo hacemos cuando acordamos una medida cautelar, etc. Además, el artículo 117.4 CE permite expresamente atribuir a los jueces otras competencias por ley, «en garantía de cualquier derecho». Y el juez de Instrucción garantiza por Ley todos los derechos de las partes, no solo los fundamentales.

Así las cosas no cabe duda que la encomienda de la instrucción al ministerio fiscal —que no olvidemos está contemplado en la Constitución en el mismo Título VI del Poder Judicial— supondría un cambio radical en nuestro modelo de proceso penal. Un modelo que ha funcionado durante 200 años y que se consolidó, como digo, con la Constitución de 1978 como una de las manifestaciones más garantistas de los sistemas comparados de enjuiciamiento criminal.

Los jueces somos radicalmente independientes y solo estamos sometidos al imperio de la Ley. Lo que no ocurre naturalmente con los fiscales que aunque actúan bajo la premisa de su autonomía funcional, sin embargo están sujetos al principio de jerarquía en su estructura orgánica.

Las líneas maestras de lo que debe ser el proceso penal de una sociedad democrática están trazadas desde hace muchos años por la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (1950), por el Pacto internacional de derechos civiles y políticos (1966) y por nuestra Constitución que las recoge en el art. 24. En todos estos textos se proclama el derecho de todas las personas a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales y el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. Se pone el acento en la necesidad de la existencia de jueces independientes, inamovibles, imparciales y sometidos al imperio de la ley. En nuestra Constitución (Art. 124) estas cualidades no concurren como he dicho íntegramente en el Ministerio Fiscal.

Por todo ello no se puede acudir a imaginarias comparativas sobre los modelos procesales penales desconociendo la realidad constitucional y legal sobre el que se asienta el nuestro. No se ha profundizado así ni tenido en cuenta las especiales circunstancias que configuran la institución del Ministerio Fiscal en países tan cercanos a nuestra cultura jurídica como Francia o Italia. Porque no se pueden trasplantar modelos procesales sin el riesgo de que se produzca un rechazo ante la incompatibilidad del órgano trasplantado con el cuerpo del que lo recibe. En definitiva, emprender la huida hacia un fiscal de instrucción en España supondría desconocer nuestro propio modelo de justicia penal y adentrarse en una peligrosa senda de incertidumbre en la defensa de los derechos de los ciudadanos.