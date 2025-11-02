En recuerdo del artista Manuel Torres

Organizado por el Club de Opinión Portocelo, en colaboración con el Ayuntamiento, el pasado viernes día 24, se celebró en el Museo Torres, un acto para la divulgación del arte de este distinguido marinense, con motivo del treinta aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 5 de mayo de 1995, bajo el título de «O legado artístico e cultural de Manuel Torres», en el que intervinieron Antón Sobral, Antón Castro, expertos y conocedores de su arte y presentado por Ángel García Carragal.

Manuel Torres fue uno de los máximos exponentes de la pintura gallega, integrante destacado de la llamada «Generación de los renovadores», que llevaron el arte gallego a su máxima expresión. Destacó en el arte de la pintura, cultivando todos sus estilos, dibujo, óleo, acuarela, pastel, etc., y aun inventando alguno. Artista inquieto, que ensayó con infinidad de medios y materias, sin olvidar el grabado, la escultura, o el humorismo gráfico, del que fue muy distinguido, plasmando siempre la vida, el paisaje y las costumbres de nuestra tierra, a la que amaba profundamente. Pintor autodidáctico, no tuvo profesores, pero su gran inquietud artística, le llevo a conocer todas las tendencias del arte de su tiempo, y se mantenía al día en la pintura de vanguardia europea, consiguiendo el reconocimiento unánime de artistas y críticos. Fue galardonado en numerosas ocasiones, y estaba en posesión de la medalla Castelao, premiado por la Diputación, entre otros.

Pero Manuel Torres no solamente se dedicó al arte, que era su pasión, sino que además de la enseñanza, como maestro, fue un divulgador entusiasta y preocupado por la cultura y el arte en su villa natal, de la que nunca quiso marcharse, y colaboró en todas las actividades culturales y artísticas, siendo un gran defensor de las tradiciones y participó en el desarrollo cultural de nuestra Villa. Fundador de ACA Santa Cecilia. A lo largo de su dilatada vida colaboró activamente en la promoción y desarrollo cultural de todo tipo de actividades artísticas y culturales, colaborando decisivamente en la conservación y mantenimiento de nuestras tradiciones. En reconocimiento a su vida artística y cultural, y por donar parte de su obra al pueblo marinense, fue nombrado Hijo predilecto, y distinguido por ACA Santa Cecilia «pola desinteresada colaboura prestada a arte e a cultura marinense e galega a traverso da sua vida».

El acto comenzó con la presentación por parte del presidente del Club de Opinión Portocelo, señor García Carragal, que hizo una síntesis de la vida del artista dedicada íntegramente a su arte y a su pueblo, relatando anécdotas de sus actuaciones en nuestra villa. Seguidamente tomó la palabra el pintor y marinense Antón Sobral, que hizo un repaso por su obra, alabando su interés por los distintos métodos de pintura, que Manuel Torres practicó con gran éxito, desde el dibujo, la acuarela, el óleo, grabado y escultura, y experimentando todo tipo de métodos en busca de nuevos modos de pintura, como óleo rascado, monotipo, etc., que él inventó y dominó. Seguidamente tomó la palabra el crítico de arte Antón Castro, gran conocedor de su obra, que acompañado de proyecciones de sus cuadros, fue analizando las distintas etapas de su obra, que dividió fundamentalmente en tres: desde sus primeros pasos, con su estancia en Madrid y París, hasta los años treinta, desde los años treinta hasta los cuarenta y la última, la de mayor duración y trabajo con la pintura de distintos medios y sus recorridos por los distintos estilos, que a él siempre le gustaba probar, y por cierto, con mucho éxito. Hizo referencia a su participación en la renovación del arte gallego, y lo catalogó como uno de los más importantes pintores de la «Generación de los renovadores», distinguiéndole entre el 2 y el 3. Hizo una síntesis de sus cuadros más famosos como ‘La dama con sombrero’, ‘Banda do río’ o ‘El Buzo’, parándose en la significación de sus cuadros, sobre todo acuarela, de la Galicia que tanto amó. Hizo alusión a que fue uno de los pocos pintores de su generación que se quedó en su tierra, a pesar de la persecución, manteniendo y contagiando con su espíritu galleguista-republicano, y defendiendo sus creencias. Dijo también, que aquí, en nuestro país, siempre se alabó a los que emigraron con la llegada de la dictadura, pero realmente a los que hay que alabar es a los que se quedaron, como Manuel Torres, aguantando las represalias, pero manteniendo sus principios. Finalmente hizo una petición; la de que convendría hacer un estudio profundo de sus obras y catalogación de sus cuadros para que no se pierdan, y tener controlada toda su obra. O una tesis sobre su figura artística.

Finalmente, decir que fue una gran ocasión de conocer a nuestro mejor artista, y animar al Ayuntamiento a que convoque ese estudio sobre su obra para que los marinenses podamos conocerla mejor.