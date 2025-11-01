Retratos augustos: Elba Pedrosa

Elba Pedrosa / Augusto Rodríguez

Esta mujer inquieta y sensible emerge poderosa en este retrato augusto, entre las aguas del océano infinito que tanto la define. Dice sentirse isla: tiene nombre de una, nació en otra y vive de la brisa y las inclemencias del archipiélago, metáfora de vivir del arte o del aire, en su sentido más poético. La poesía la guía hasta hallar abrigo en sus propios acantilados: el Premio ARitmar a la Mejor Poesía de Galicia 2024, recibido el 30 de octubre en Santiago. Reconocimiento a sus versos, a los años de entrega y a sus historias, contadas desde niña en la danza y hoy como novelista, poeta, actriz y presentadora. Lo merece: es isla volcánica, y la erupción acaba de comenzar.

¡Qué risa! Los monólogos de la Treus se trasladan del Supersonic al Island

Ya os lo aviso a los reidores para que apuntéis en vuestra agenda: Arantxa Treus traslada sus monólogos del Supersonic (antes Sinatra), donde ya lleva 4 temporadas una vez por mes trayendo a principales monologuistas de España, y empieza el día 14 en el Island de la Plaza da Estrela, que estrenará con Lara Palma. Una sola razón, se le queda pequeño, así que Los monólogos de la Treus se van al local de Carlos Rodríguez y dice mi Treus querida que esta temporada vIene gente muy buena como Oswaldo Digón, Petit Lorena, Sergio Encinas, Jazmín Abuin, Ana Morgade... Me decía mi abuela que quien con risa se acuesta… feliz se levanta y así quiere acostaros Arantxiña.

¡En Casa Ríos con Morales, entre camarones, luras y nécoras elefantiásicas

Me van a matar los del Clan de Pitrini porque nunca he podido ir con ellos, y me lo han propuesto varias veces, a gozar de los excelsos frutos de la ría en Casa Ríos de Moaña. El miércoles coincidí y allá me fui con el licenciado Morales. Yo creo que este restaurante tiene la virtud de servir alta calidad sin perder su estética y ética popular en precios. En ese día soleado, mi paladar llegó a los altos de su cielo entre camarones, nécoras elefantiásicas, empanada de xoubas y chocos de la ría. Luego, un paseo digestivo por los alrededores de la hermosa Iglesia de San Martiño, rodeada de carpas que anuncian sus inminentes fiestas, y si no entramos en la misma para dar gracias a Dios por el marisco que puso en la ría fue porque estaba cerrada.

Id con Bernárdez y conoced Achegas a obra gráfica de Castelao, su último libro

Otro trabajo que redondea lo ya publicado sobre Castelao. Novo diálogo. Achegas a obra gráfica de Castelao es el título del último libro de Carlos L. Bernárdez, experto en su figura y muy especialmente en su vertiente artística. De esto podréis saber el día 4, martes, en el salón de actos del museo Marco, en una conversación con su director, Miguel Fernández Cid.