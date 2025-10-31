Los 30 años de Diana

Diana Pereira (4ª izda.) celebrando el 30 aniversario de su empresa, Grúas Diana / FdV

¿Cuántos años hace que me recogió mi Dyane 6 y cuántos mi Citroën? Ni idea, por los muchos, pero lo cierto es que Diana Pereira (4ª izda.) celebró los 30 años de asistencia y que lleva mandando en Grúas Diana, en el Pazo de los Escudos. Y lo hizo con muchos amigos, de los que os mostramos a los que estaban en su mesa. Treinta años salvándonos, aunque sea por dinero, de las maldades de la carretera son un buen número para esta mujer pionera, alegre, y de personalidad tan remarcada.

Diana Pereira con una de sus grúas. / R. Grobas

Las jornadas sobre Gaza cierran con música, tras las charlas y el cine

Los palestinos hallan estos días en Vigo un espacio de comprensión y de denuncia con las jornadas sobre Gaza organizadas por la ONG Hoy por Ti que preside Antonio Durán «Morris», coordina Alejandra Alonso y agita Lola Galovart con espléndidas colaboraciones como la de la periodista Magis Iglesias. Si el martes fue el día de las ponencias ( Gaza hoy: miradas desde la diplomacia y el periodismo) con la presencia del embajador palestino que presentó el alcalde Abel Caballero, el miércoles dio comienzo el ciclo de cine Palestina en pantalla que continúa hasta hoy viernes, ayer jueves se inauguró en Príncipe la exposición fotográfica Un pueblo en llamas. Como cierre del programa, mañana, 1 de noviembre, la Puerta del Sol se convertirá en escenario de “Música y palabras para Gaza”, un evento artístico y solidario que comienza a las 19 horas con actuaciones de músicos y poetas como As Darbukas Dacolá, Ari Magritte, Pablo Vila, Eladio Santos, Krunch, Galioca (música galego-brasileira producida por Coke Céspedes) y Kaixo, entre otros. El cierre correrá a cargo de Fillas de Cassandra.

Voluntarios del 42 : 60 años haciendo memoria de la mili

¿Porqué dejará tanta huella en la memoria la etapa del servicio militar? Ahora mismo tengo en espera cuatro fotos de antiguas promociones que vuelven a reunirse cada año, como se reunirá el próximo día 7 los Voluntarios de Murcia 42, que celebran nada menos que el 64 aniversario de la «entrega del matute». Este año, siempre con el aliento organizativo de José Manuel Morales, se darán cita en el restaurante Puentedeve con un cocido elaborado por Mila, cocinera del lugar. Como son unos nostálgicos, llevarán a la presidencia de la mesa al teniente coronel Francisco Martín y seguro que echarán de menos a los últimos caídos en el combate de la vida, Manolo Saborido y Ángelo Morales, que recordarán en este primer aniversario de su fallecimiento. Estos voluntarios del 42 deben ser los que tienen mayor historia de encuentros porque suman ya nada menos que 60 años haciéndolos, tiempo en que han tenido unas 35 bajas de los 110 iniciales, por ese imperativo de la vida que es la muerte.

José Manuel Morales, coordinador del evento / Augusto Rodríguez