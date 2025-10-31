Conexión Namibia

Este jueves dimos por muertos a tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia, en la larguísima ruta entre la capital, Windhoek, y la ciudad porteña de Walvis Bay. Que si eran de O Morrazo —dos de Cangas y uno de Bueu, específicamente—, que si el conductor del taxi también había fallecido... Hasta trascendió que uno de ellos se llamaba Javier.

No fue hasta que logramos ratificarlo con cuatro empresas armadoras —todas, asentadas en el país africano— cuando decidimos publicarlo en nuestra edición digital. Para entonces, el presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), Javier Touza, también lo había confirmado a la agencia Efe.

El portavoz de una de las multinacionales con filial namibia incluso apuntó, por escrito, que los fallecidos iban a pescar merluza negra en un palangrero. Pero es que solo un pesquero de este tipo tiene licencia para esta especie en Namibia: su armador negó por teléfono el accidente y, además, el barco (Helena Ndume) se encuentra en las Fiyi.

Contactamos por escrito con periodistas de la Namibia Press Agency (Nampa), New Era Namibia, Republikein y The Namibian; ninguno tenía constancia de un siniestro de esta magnitud. Y fue entonces, tras certificar que nadie sabía de cuatro muertos en carretera en la madrugada del viernes, que enmendamos nuestro error, pasadas las 16 horas de la tarde. Con periodismo, que es el único remedio para frenar los bulos. Porque ese viaje catastrófico para los tres de O Morrazo felizmente lo fue.