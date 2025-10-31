Para ser lo más exacto y preciso en el empleo de las palabras, recurramos a la Real Academia. Farsa: «Acción realizada para fingir o aparentar». El engaño y la simulación forman parte, desgraciadamente, de nuestro día a día. Hay farsas inocuas o de impacto limitado; otras, en cambio, nos remueven las entrañas y desatan nuestra indignación. Algunas duran un tiempo, pero pocas se prolongan todo el tiempo.

Aquellos lectores que tenéis a bien seguir este boletín semanal sabéis bien de mi teima con Audasa, la concesionaria de la AP-9. En esta casa siempre hemos mantenido que tras ese supuesto servicio público –gestionar la única vía de comunicación terrestre que vertebra Galicia de norte a sur– se oculta un afán codicioso por hacer caja, y qué caja, amigos. Caja a toda costa, caiga quien caiga. Y, por eso, siempre hemos defendido, y seguimos haciéndolo, la necesidad de que la autopista regrese al redil de lo público –una demanda en la que no estamos solos, sino que contamos con el apoyo de la inmensa mayoría de los ciudadanos, e incluso de la Unión Europea–. El Supremo acaba de sacarle la careta a Audasa al dictar una sentencia de las que te alegran el día. El alto tribunal ha condenado a la concesionaria a devolver los peajes por los 81 atascos, sí 81 habéis leído bien, causados por las obras durante la ampliación de Rande. En aquellos infaustos días el puente fue una ratonera. En su fallo, el tribunal, que habla alto y claro, achaca a la empresa prácticas abusivas y no actuar de buena fe. No hay más preguntas, señoría.

En 2002 Leonardo di Caprio hizo famoso a un tipo que se llamaba Frank Abagnale con «Atrápame si puedes». El susodicho fue durante años el perfecto impostor. En su agitada vida ejerció de todo lo que nunca fue: abogado, piloto de aviones… y médico. Sí, ya sé que las pelis, y no digamos si son yanquis, tienden a exagerar, pero esta se me vino a la cabeza al leer la historia del ciudadano, la verdad es que no sé cómo calificarlo, que ejerció como falso médico en Urgencias del hospital Cunqueiro. Para conseguir el puesto, aportó tres títulos universitarios que, como dicta la sentencia que lo condenó por falsedad en documento oficial, intrusismo y usurpación de funciones profesionales, eran «totalmente inauténticos». Al menos, que se sepa, durante su breve y falsaria etapa médica no causó estragos irremediables. La historia es de traca. Aquí hay chicha para otra peli. Vale, no podemos aspirar a contar con Di Caprio, pero nos sobran actores para encarnar a Pablo. ¿Te animas Morris?

El boletín del director Si quieres recibir este análisis de la actualidad cada viernes en tu correo tan solo debes activar este boletín en nuestra página web Me apunto

Quienes nos maliciábamos que la pax trumpiana vendida con todas las alharacas –al más puro estilo de Hollywood– en Oriente Medio era una farsa, estábamos lamentablemente en lo cierto. Netanyahu ha vuelto a bombardear y masacrar a civiles, una gran parte niños, en su carrera vesánica. Mientras me horrorizo con las nuevas imágenes de destrucción y muerte, pienso en el ridículo mundial de los líderes de Occidente haciéndole la ola al emperador americano. ¡Qué penita de Europa! ¡Qué gran mentira!

Tras meses de supuesta negociación, la generosidad de la Universidad de Santiago por descentralizar la facultad de Medicina en Vigo y A Coruña suena a cuento chino. Está claro que, en Galicia, pese a las continuas advertencias de algunos contra el peligro de las actitudes localistas, lo que todavía pesa es un centralismo anacrónico que impide a otros territorios crecer y progresar. En Santiago, en su universidad pero sobre todo entre los jefes de su hospital –la mayoría compatibiliza sus puestos con el de profesores–, están jugando a marear la perdiz a ver si nos cansamos, y va a ser que no. Quizá nos quieren colar aquello de «que todo cambie para que todo siga igual». Y tampoco. Porque, como dice la canción de Seguridad Social, «no somos tontos, sabemos que nos engañan, y estamos hartos de escuchar tantas patrañas…».

Frente a las farsas, la realidad y cuanto más terrenal, mejor. Me gustaría destacar, antes de despedirme, dos historias humanas potentes. La primera, la protagonizada por el equipo de baloncesto Amfiv y su encomiable empeño en integrar a través del deporte a personas con discapacidad. Llevan 40 años en ello y pese a las dificultades –la mayoría tan pedestres como la falta de recursos–, ellos no se rinden. ¡Bravo!

La segunda la protagoniza el vigués Manuel López, de 64 años, que acaba de proclamarse medalla de oro en tenis de mesa en el campeonato mundial de enfermos de párkinson.

Y la tercera tiene nombre de mujer: Isabel Vázquez. Con 102 años, vive sola en su piso de Vigo, va al gimnasio y utiliza el móvil sin dificultad. Desde niña su vida ha estado marcada por la sed de independencia y por el ansia de libertad, valores que preserva intactos. ¡Grande Isabel!

Historias como esta, relatos de carne y hueso, con nombres y apellidos, son el mejor antídoto para vacunarse contra los falsarios y los impostores. Nuestro compromiso es seguir descubriendo más joyitas que llevan firmas anónimas. Lo hacemos por ellos y por nosotros. Porque constituyen extraordinarios ejemplos. Son luces que iluminan un presente en apariencia tan tenebroso. Son VERDAD.

¡Buen finde!

Email: director@farodevigo.es