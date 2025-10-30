Los de la Peña Canceleiro

Miembros de la Peña Canceleiro durante su encuentro anual en el hotel Coia / FdV

Desde que Parris creó esta peña hace 14 años nadie suponía que iba a seguir creciendo pero así pasó. Qué bueno reencontrarse con amigos de viejos tiempos y de zonas colindantes, sean casas de la Renfe, Escuelas Públicas, Arenal… que no se veían hace 40 años. Pues otra vez cumplieron con su memoria citándose en el hotel Coia y en la foto se ven vigueses como Aladino, Carlos, Daniel, Fonso, Gabriel, Machin, Javier Brisset,...

Vitruvia, no solo un café: un foco de resistencia

Si el pasado domingo los Multicines Norte de Vigo se convirtieron en el epicentro del cine de terror clásico con una sesión doble muy especial: (Re-Animator (1985), de Stuart Gordon, y La matanza de Texas (1974), de Tobe Hooperin, con cine de terror, Nosferatu, y lleno total en el auditorio, se clausuró el festival Musicav que organiza el café Vitruvia. La diferencia fue que sobre el cine mudo de Nosferatu operaba, a modo de banda sonora, el grupo Caspervek Ensemble cuyo líder, Brais González, había compuesto la misma. Decididamente, Vitruvia es algo más que un café, es un acto de resistencia cultural ante la barbarie con un apóstol , que ejerce de «alma mater», Javier Ferreiro, y una apostólica dama, Rosanna Ojea,que lo refuerza, y que ya no clama en el desierto porque los riesgos brutales que asumió por su cuenta en las dos ediciones anteriores se ven ahora respondidos en esta tercera que concluyó el martes con el más encendido aplauso. Allí estuve con el fotógrafo Augusto Rodríguez («Retratos augustos») y por allí vi a Ricardo Lobato, Willy Bruzón, Guillermo Puime, María Barreras, Jose Figueredo, Juan «Lobisome» , .entre varios cientos.

cartel del clásico de terror, Reanimor / FdV

Y del terror, nos pasamos al espiritismo poético teatral

Y si terror hubo el domingo en los Multicines Norte y el martes rebozado en música en el auditorio Afundación, hoy mismo tendremos cosa de espiritismo, que algunos incorporan también al terror. Será a las 20 h. en la sede de la Évame Oroza (Subida ´Costa 5), y así titulada: Sesión de Espiritismo: un recitado de clásicas difuntas que toma la forma de las sesiones de espiritismo tan populares a principios de siglo XX para poner en escena un espectáculo a medio camino entre la lectura poética y teatral. No sé si estarán cubiertas las plazas que se necesitaba reservar para ver y oír a las poetas contemporáneas que prestarán sus cuerpos a las clásica: Silvia Penas, Samuel Merino y Elvira Jardón. Contarán también con laactuación de la actriz Orisel Gaspar , la poeta María Lado, que hará de medium y el pianista Xavier Bértolo.