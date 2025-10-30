China y Vigo

El emblemático grupo estatal chino SAIC encuentra en el área de Vigo los elementos fundamentales para la fabricación de automóviles y otras importantes producciones. La dimensión estratégica de estos contactos en Galicia, previos a los posibles e inmediatos acuerdos de alto nivel, forman parte de una ambiciosa iniciativa de fabricaciones específicas hacia el mundo comercial y tecnológico internacional. El futuro de estas nuevas relaciones pronto trascenderá los límites geográficos, por eso comprendemos la prudencia transitoria sobre el contenido de los proyectos, alguno de los cuales ya podrían estar en las mesas de negociaciones; corresponderá por tanto a las empresas e instituciones que firmen los acuerdos el anuncio del programa de actividades.

En el volátil panorama internacional que vivimos, la metrópoli viguesa consiguió la excelente confianza del grupo chino sobre otras opciones europeas, entre otras razones, por las garantías de su capacidad productiva; desde una Unión Europea cuyo principal socio comercial es China. Esto hace

necesario reformar alternativas de cooperación y reconstruir caminos de beneficio recíproco, a través de la adhesión de los principios de amistad e interés mutuo. La cooperación en este marco del interés recíproco es importante para ampliar la posible red de acuerdos en otros territorios de España. Acuerdos y aspiraciones que pueden ofrecer una ejemplar cooperación y entendimiento comercial armónico, independientemente del tamaño y modelos políticos de ambos países.

Visto el interés mostrado por las instituciones y empresas que intervienen en estos proyectos, el término cooperación ya no podemos definirlo con el simple concepto de funcionar juntos, sino situarlo en un ideal estado de acuerdos estables de producción que garanticen la competencia en la balanza internacional y la ausencia de instrumentalización. Por eso, la cooperación en ideas y proyectos que se fraguan en esta nueva comunidad multinacional, entre grandes empresas chinas y gallegas, puede significar un avance europeo en las relaciones de equivalencia sobre la base del intercambio de recursos. Este tipo de cooperación para el desarrollo sustituye las viejas relaciones de poder, por los nuevos vínculos de intercambios exportadores, importadores, culturales, etc.

A pesar de las sombrías presiones en el comercio mundial, China ha abierto aún más sus puertas al mundo, buscando la cooperación en el marco del interés recíproco, para ampliar la red de tratados y facilitar el intercambio de bienes y servicios. Por eso, todo indica que el fortalecimiento de los contactos y acuerdos entre empresas chinas y las ubicadas en las plataformas metropolitanas de Vigo, y posiblemente algún otro punto de Galicia, pueden crear intereses productivos profundamente entrelazados con nuevas perspectivas para el desarrollo sostenible de la innovación.

En fin, teniendo en cuenta que China es una superpotencia industrial global, que reúne las condiciones tecnológicas y económicas para intercambios de alto nivel, el inicio de esta cooperación reforzada por firmes lazos de comunicación directos con Galicia, fomenta una gran confianza mutua para el cumplimiento de los optimistas proyectos en estudio.