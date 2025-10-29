Los 85 de Barreiro

Celebración del 85 cumpleaños del pintor José Manuel Barreiro / Carlos R. Prieto

Mirad qué buena foto la de Carlos R. Prieto, que recoge a los invitados al 85 cumpleaños del pintor José María Barreiro, protagonista de la misma con invitados al fondo. El pintor de la música nació en Forcarei en 1940 pero Vigo ha sido la ciudad de su vida y desde aquí ha elaborado una historia con mayúsculas en el mundo del arte, manteniendo una memoria activa de los principales de este ámbito que fueron sus amigos y han dado vida y color a esta ciudad. Barreiro es un superviviente de muchas cruzadas del arte y es un placer pasar horas de compañía con él. ¡Vaya salud la suya sin apenas privarse de nada!

José María Barreiro, retratado por Augusto Rodríguez / Augusto Rodríguez

Un paseo vertical por Vigo lleno de encuentros

Se me ocurrió caminar desde el Calvario hasta el centro de Vigo para detectar las diferentes pieles que habitan la ciudad en forma de círculos concéntricos, y me fui encontrando amigos por el camino y, con cada uno, una charla diferente. Allá por Vía Norte me tomé un café con el médico internista Roberto Pérez, por Alfonso XIII me paré con Patricia Canoa, por la Puerta del Sol al abogado y presidente de Amigos de la Universidad de Vigo José María Franco, en Marqués de Valladares a Carlos Pérez, presidente de Marinetea, con el que tomé otro café pero en el Vitruvia, dentro de éste a su amo Javier Ferreiro y al dibujante de altos vuelos Evaristo Pereira . Anoté con cada uno cosas para mi agenda, planes, proyectos, que acabarán en esta sección.

Una comida en el Nagari con dos damas de mucho porte

Llegó la hora de la comida y caminé hasta el hotel Nagari, donde había quedado para compartir viandas pero, sobre todo afectos y palabras, con Maribel Collazo y Elisabeth Taylor, la mujer del inolvidable Alfonso Paz Andrade, que por un imprevisible azar nos dejó para siempre. Me quedé sorprendido al saber que el Concurso de Corda Cidade de Vigo del que ella es presidenta, que se ha convertido en un referente nacional e internacional y pone a Vigo en ese mapa, tenga tan pocas subvenciones de la pública como de la empresa privada.Buena oferta la de los platos del Nagari, incluidos los del día, con buena relación calidad-precio. ¡Ah, Dios, qué ciudad esta!

Cartel del concurso / Agicvigo

UA Língua no cine trae hoy a Prefiro condenarme, de Ledo

Continúa hoy ese interesante ciclo que, bajo el título A língua galega no cinema, se ofrece una vez por semana en la oficina viguesa del Parque Nacional Illas atlántivas ( c/ Triunfo). Hoy, tras varias proyecciones anteriores, a las 19 horas, podremos ver del apartado A língoa da Historia, la película Prefiro condenarme, de Margarita Ledo, con l a asistencia de la misma, moderado por Simone Saibene.

Cartel del evento / FdV