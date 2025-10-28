¡Hasta siempre, Kerouac!

Foto de despedida del ultimo festival Kerouac. / FdV

Esta ha sido la última edición del Kerouac en Vigo. Quince años de eventos poéticos de toda índole que han inundado nuestra ciudad de poesía, tan necesaria para Vigo y para la vida. Se va el Kerouac pero queda su espíritu, su visión romántica, su entrañable locura. Vanesa Álvarez y Marcos de la Fuente son dos seres únicos e irrepetibles que soñaron una ciudad distinta, especial, poética. Quince años de inundar Vigo con poesía, en coches con megáfonos y barcos a las Cíes, en museos, bares, teatros, centros comerciales y callejones. Se va el Kerouac, no está suficientemente explicado pero...

Performance de Marcos de la Fuente en el festival Kerouac. / Jose Lores

Jornadas sobre Palestina e Israel: hoy, mucho por ver

Hoy nos reunimos con razón, convocados por esa ONG que preside Antonio Durán «Morris» para hablar de Gaza, entre el horror y la esperanza. Se quiere visibilizar la situación de los palestinos . Hoy,día de charlas en el auditorio de Afundación: Miradas desde la diplomacia y el periodismo.Cuatro ponentes desde las 11 de la mañana. A esa hora, el alcalde Caballero presentará a Husni Abdel, embajador de Palestina en España, que hablará de Palestina en el contexto internacional; Irene Bascoy, subdirectora de FARO, presentará a las 11.30 a Edith Rodríguez, vicepresidenta de Reporteros sin fronteras y a su charla, Gaza sen testemuñas. O Soño de Israel; quien esto escribe presentará alas 12.15 a Jesús A. Núñez Villaverde, que, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, hablará sobre Apuntes ante el acuerdo de paz entre Israel y_Hamás; a las 12.45, Leila Nachawati será presentada por Ana Fuentes, subdirectora de Atlántico con un tema: No nos ven como humanos. Y Diego Pérez, de La Voz, a Samir Ashour con Porqué tenemos que se solidarios con Palestina.Que tengáis buen provecho.

Una conversación con Beiras esté o no, venga o no venga

¡Vaya martes el de hoy! Si por la mañana tenemos las jornadas sobre Palestina, por la tarde, a las 19.30, los del Ateneo Atlántico en que manda Luisa Abad tienen un libro sobre José Manuel Beiras como propuesta en la Biblioteca de la EMAO. La esperanza, que él venga a la presentación, cosa que prometió aunque siempre que su delicada salud lo permitiera. El caso es que Laura Caveiro, que sí vendrá, será quien presente a la autora de Fíos de transparencia Acesa, Esperanza L. Mariño. ¿Y cuál es la materia de este libro? Una conversación con Beiras (y ojalá que lo haga en directo si él consigue llegar) que trata de su narrativa, poesía y traducción , que es la de un personaje poliédrico -economista, político, profesor, músico, ensayista, narrador y traductor- , referente imprescindible caiga bien o mal en el contexto político y cultural gallego. Hoy mismo.

Cartel del evento / Ateneo At.