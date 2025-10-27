Leyendas y drones

Cuatro días después aún vuelan drones en mi cabeza. Tardará en borrarse de la memoria el homenaje que el club le preparó a Iago Aspas para celebrar sus 534 tardes (desde ayer 535) con la camiseta del Celta a cuestas, el récord que parecía de Manolo para siempre. Una idea sencilla, innovadora y ejecutada de forma magistral que demuestra el gusto y la sensibilidad de quienes se sientan en los despachos de Príncipe. En otro tiempo la cuestión se hubiese solventado con una camiseta y un par de fotos en el césped pero el Celta de hoy no desperdicia una sola oportunidad de apretar bien fuerte los lazos que unen el campo con la grada, al club con su historia…Esta semana se viralizó una fotografía (perdón pero desconozco a su autor y me encantaría reconocérselo) en la que los drones forman el escudo del Celta que luce espléndido en medio de la noche viguesa con el estadio de fondo. Es difícil encontrar una imagen tan poderosa, que transmita tanto. Yo haría vallas publicitarias con ella. No es de extrañar que por España adelante los programas de televisión y radio hiciesen un alto en el sesudo análisis de la conversación de Lamine en la Kings League para volver la vista hacia lo que estaba sucediendo a Vigo, donde miles de ojos llorosos asistían en silencio casi religioso al merecido tributo a su leyenda.

Para que la fiesta fuese completa el Celta ganó al Niza y Aspas dejó un gol memorable, que es como si te invitan a una boda y el novio se va a la cocina a preparar la comida, sale luego a cantar con la orquesta y de madrugada se pone a los mandos del autocar que devuelve a los invitados a casa. Y por cierto, no dejo el tema sin hacer una reverencia a Movistar. Esa noche emitieron íntegro el homenaje a Aspas sin que nadie abriese la boca para que todo el país fuese partícipe de un momento tan especial. No es lo habitual, por desgracia, en la televisión donde se abusa de todo lo contrario, del comentario gratuito y de los cortes inoportunos. A los mandos había gente consciente de lo que estaba sucediendo, de la trascendencia del momento, de la importancia de un futbolista que no siempre ha recibido en la capital del reino el reconocimiento que merecía (a Morata, con sus números, le hubiesen concedido un marquesado).

Hay quienes solo ven la vida y el fútbol a través de los títulos. Nada importa si no ganas, nada vale si no levantas el trofeo, solo el resultado importa. A las once de la noche del jueves, mientras las imágenes y el sonido se clavaban en las entrañas de Balaídos…¿alguien pensaba que Iago nunca ha ganado un título con el Celta? ¿A alguien le importaba en ese momento?

Deportes Cada lunes una newsletter con el presente, pasado y futuro del deporte de la mano de Juan Carlos Álvarez Me apunto

Sergio Rodríguez, el velocista de fondo

Se me ha hecho tarde, pero les traigo al menos algún asuntillo interesante como la historia de Sergio Rodríguez, velocista guardés que en su primera experiencia en el Europeo de veteranos (aunque resulte un poco grosero llamar veteranos a gente que ha cumplido los 35 años) se vino de Madeira con una medalla de plata que demuestra que hay gente que se va haciendo mayor «de otra manera» y que no deja de encontrar motivos para mantener viva su capacidad para competir, para entrenar, para mejorar...

Giuseppe Savoldi, «Mister due miliardi»

Hace cincuenta años el futbolista más caro del mundo costó un millón de libras. Era casi un desconocido fuera de Italia. Se llamaba Giuseppe Savoldi e iba para jugador de baloncesto. Pero rompió una barrera histórica que hoy suena a broma teniendo en cuenta lo inflaccionado que está el mercado futbolístico. Era 1975 y Jorge Mendes aún no había llegado a nuestras vidas. Aquí está la historia de un delantero que soñaba con ganar la Liga pero nunca pudo ver cumplida su ilusión.

Disfruten de una semana en la que también tendremos doble sesión con el Celta (Copa el jueves y Liga el domingo). En Pamplona parece que cambió el viento para los de Claudio que sacaron adelante un partido después de ofrecer una primera hora de espanto y que acabaron por solucionar tras un nuevo golpe de genialidad de Aspas. Bendito sea.