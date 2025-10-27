En los medios de comunicación suelen aparecer noticias de personas atípicas que no son buenas... pero a diario estamos rodeados de gente buena.

Hace unos días vinieron a mi casa de Toralla unos amigos que la mayoría de ellos son de mi pueblo Redondela. Poti mi mujer, me dio una lista de cosas que había que comprar en un supermercado cerca de casa. Yo llevo un bastón para darme más seguridad al andar. Mi sorpresa fue que unas señoras jóvenes me ayudaron a meter las bolsas en el carro.

Hace pocos días estuve en unas clases de teología, con un descanso para ir a comer fuera y volver por la tarde. Fueron bajando todos y al final me quedé solo y el director del centro me invitó a comer. Nunca había comido con tantos curas, eran seis y un número grande de seglares. La comida fue muy sencilla pero el cariño inmenso. Me preguntaron muchas cosas y entre ellas cómo conocí a Poti. Cuando llegó el momento del café tienen la costumbre de tomarlo solo sin leche. Yo desde hace mucho tiempo lo tomo con leche. Al cabo de un rato apareció un brick de leche y pude tomar el café a mi gusto.

Hace unos días mi mujer perdió su teléfono móvil en la iglesia de San Juan Pablo II. Llamamos al teléfono de Poti y no contestó nadie, dedujimos que alguien lo encontró y se quedó con él. Volvimos a insistir llamándo a su teléfono y salió una voz y dijo: «Soy Marco, estaba haciendo deporte con la bici y al pasar por la iglesia de san Juan Pablo II vi tirado un teléfono y lo recogí». Preguntó dónde vivíamos, se lo dijimos y nos trajo el teléfono a casa. Fue vital la intervención de Maiya la cuidadora que está con nosotros que, con su mucha paciencia, habló con Marco y al final Poti recuperó su teléfono.

No hay duda que hay mucha gente buena que hace este mundo más habitable y humano. Que esta carta al director sea un homenaje a esos miles de personas buenas con las que convivimos y nos hacen felices.