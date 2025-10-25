Retratos augustos: Luz Baz Abella

Retrado de Luz Baz Abella / Augusto Rodríguez

Luz Baz Abella nació en Ourense, pero su vida se fue trazando entre Lugo, A Coruña y, por fin, Vigo, donde encontró su refugio frente al mar, en Bouzas. Desde niña la sedujo la vida marinera, los libros de aventuras y esas historias que se cuentan al caer la tarde en los bares del puerto. Licenciada en Derecho, con alma de viajera y vocación de corresponsal, estudió en secreto Náutica para entender el mar desde dentro y especializarse en Derecho Marítimo. Desde hace casi veinte años trabaja como inspectora de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), velando por las tripulaciones y asistiendo a marinos perdidos en buques de bandera de conveniencia. Idealista, comprometida y luminosa, dice que le pagan «por ayudar a los demás». En realidad, su trabajo es una forma de justicia salada: una manera de unir la ley y el mar, esos dos horizontes que siempre la han guiado.

Tui inaugura hoy efigie en bronce de Darío Álvarez Blázquez para perpetuar su modélica memoria

Pues será hoy a las 12.30 el día en que, en el transcurso de un acto con autoridades, miembros de la Irmandade da Sanidade Galega y de su familia, Tui inaugurará una pieza del escultor José Molares en memoria del médico, humanista y galleguista Darío Álvarez Blázquez. Será en los Jardines de los Álvarez Blázquez pero antes, a las 12.00 h., en el Espazo Sociocultural Camilo José Cela (Colón, 10 Tui) intervendrán cinco ponentes de los cuales uno de ellos glosará la vida de este médico, hijo del Darío también médico fusilado por el franquismo. Xosé González, presidente del Foro E. Peinador, nos daba el otro día en prensa las claves de este hombre, padre del abogado Alfonso Álvarez Gándara del que he tenido la suerte de ser consuegro, y del cardiólogo Darío. Hermano de Xosé María, Emilio y Álvaro además de su trabajo como médico estuvo implicado con ellos en espacios como Edicions Castrelos o Xerigrafía Galega. Dejó huella por sus convicciones éticas y esa valentía suya que salvó la vida a una mujer condenada al fusilamiento.

Darío Álvarez Blázquez / FdV

Galicia tiene flow, el vídeo clip de Cómplices encargado por Turismo de Galicia

Mis queridos Teo Cardalda y María Monsonís tienen otra razón para sentirse satisfechos en la tranquilidad de su refugio campestre en Gondomar: Galicia tiene flow. Ese es su último videoclip que no sé si ya estará en la calle o está a punto de ello. Me gusta Galicia tiene flow por la calidad de su música y la carga de sus letras, encargado por Turismo de la Xunta de Galicia para promocionar «a terriña» y realizado el vídeo por Miguel Conde, el autor de «Vivamos como galegos» para Gadis. Y es que Galicia tiene flow, tiene salero, es un paraguas y un te quiero, como dice la canción de Cómplices mientras el vídeo recorre la vieja y nueva sociedad.