¡Qué bodas de platino!

Foto de familia de la conmemoración de las bodas de platino de Carlos Toledano y Suca Gómez / FdV

Sesenta y cinco años de casados, puras bodas de platino, cumplieron y celebraron con los suyos Carlos Toledano y Suca Gómez, lo que nos dice que el amor puede ser long play como en su caso, y más si se sabe lo unida que han mantenido a su familia. El, 91 años, nacido en Piedralaves y venido a Vigo para trabajar en seguros. Ella, de Vilagarcía, enfermera en Vigo, actividad que dejó por la vida doméstica. Se conocieron en la playa de Samil y, hecha la boda, ya nunca se separaron, dejando su huella en cinco hijos y cinco nietos y, según estos, una huella de amor. Ahí les veis con los suyos.

Suenan las Cherry Sweet en La Fábrica del Chocolate

¡Me gustan las Cherry Sweet Vigo, que no deben confundirse con la Sweet Cherry Kursk, que es una variedad de cannabis de efectos vigorizantes aunque el trío femenino vigués también los produzca al verlas y oírlas! Lo digo ahora porque las viguesas van a llevar hoy viernes a La Fábrica de Chocolate esas canciones de todos los tiempos (desde Madonna hasta Elvis) pasadas por su filtro vintage al más puro estilo de los años 50. O sea que son intergeneracionales porque su estética y ritmos atraen desde los muy canosos hasta generaciones más jóvenes. Contrabajo, guitarra y batería acompañan a estas tres voces para transportar al público a una de las épocas más doradas de la música, así que si queréis entradas, en entradium. com podéis hallarlas.

¡Vaya Halloween traen los de Animar-T al centro A Laxe!

¡Y hoy también, pero desde las 17.30 h. a 2.30h. (el show empieza a 18.30 h.), en el Centro Comercial A Laxe, los de ANIMAR-T van a organizar una gran fiesta de Halloween con taller de maquillaje monstruoso y su show más longevo e interactivo, el cual estuvo el año pasado en A Laxe! Su fundador y principal animador, Miguel Strada, me cuenta que repetirán este año «A BAILAR, ESQUELETOS», que el anterior hizo mover el culo a niños y a sus mayores. ¡Y ahora Miguel, a sus 50, se está metiendo en el mundo del patinaje!

Cartel del evento / Animar-t

Y un «week end» de puro teatro

¿Queréis un chute de teatro? Pues el sábado o domingo a las seis de la tarde podéis añadir a vuestro itinerario gozoso una visita a la sala Artika. Allí estrenan O libro da selva, o musical una vibrante reinterpretación contemporánea del clásico de Kipling, creada por Ártika Cía y dirigida (12 euros) a público familiar (+5 anos). En el teatro Ensalle no faltan a su cita y allí veréis viernes, sábado o domingo (20 h., 35 euros) Segunda man. Estado aceptable, en que Avelina Pérez se ofrece: Ofrécese muller, dada de alta na seguridade social, para agarrar man de moribundo no último lance.

Una escena de la reinterpretación del "Libro de la Selva". / Sala Ártika