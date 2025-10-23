De Coia y Alcabre, a puro pinrel

Participantes en una de las "andainas" del párroco Fernando Cerezo.' / FdV

Cada 15 días gente de las parroquias de Coia y Alcabre gozan con sus andainas programadas por el párroco Fernando Cerezo, con recorrido a pie ida y vuelta desde Coia y tras revisar el camino el cura antes en bicicleta. Ahí les veis en la visita al Castro dentro del programa «Coñece Vigo», siempre pertrechados con comida y bebida. Bien está que hagan camino, no solo por el conocimiento que da del lugar andar a pie, eso de explorar y descubrir, sino por la amistad que refrigera y los beneficios que para el cuerpo reporta. Ya sabéis lo del poeta: Caminante, no hay camino...

El escultor Juan Oliveira tendrá su museo en Tui

¡Qué alegría poder contar esta primicia! Con muy buen tino e ilusión, el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, ha dado luz verde hace tiempo, y creo que ya se trabaja en ello de modo avanzado, a un museo dedicado al escultor Juan Oliveira, que ayer cumpliría 97 años y llevó el nombre de Tui por España con sus inolvidables figuras monumentales de caballos y toros. Una exposición se ultima ya con 27 esculturas suyas pero también con elementos que formaron parte de su vida, sea su estudio, la biblioteca del caballo... En la antigua cárcel de Tui, rehabilitada por la Xunta, estará el Museo Juan Oliveira, ahí por el casco vello de la judería, que contendrá también la Casa del Peregrino, lo que visibilizará aún más este espacio ante los ojos de muy diversas procedencias que por allí pasan. Grande Juan Oliveira, de cuya amistad gocé y que en Vigo tiene el monumento a los caballos de la plaza de España (18 metros, 40 toneladas), el monumento a Europa en Samil o las figuras ecuestres del teatro García Barbón. Gran alegría en su familia y sus hijas, que ven así reconocido su labor en el Tui que amaba.

El escultor Juan de Oliveira / FdV

Las galerías Durán continúan abiertas al arte más diverso

No sé cómo lo consigue el galerista Beny Fernández (el único que realmente se mueve en esta ciudad) pero el arte continúa en Galerías Durán a pesar de que las obras de remodelación para su ocupación por la compañía eléctrica Xenera ya han comenzado. En el corazón de Vigo, el emblemático espacio sigue siendo un punto de encuentro para artistas, coleccionistas y amantes de la cultura, con más de 1.500 metros cuadrados dedicados íntegramente al arte, con una selección diversa y en constante renovación. Me dice Beny que entre las obras expuestas destacan nombres de gran prestigio dentro del panorama gallego como Leiro, Lino Lago, Álvaro de la Vega o Francisco Pazos, junto a creaciones de artistas emergentes que reflejan la energía y la innovación del arte contemporáneo actual. Es, desde luego, un activo foco de resistencia.

Beny. / Cedida