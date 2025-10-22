Ahí por Cabeiras

Comensales tras la degustación de paella de pollo y conejo en el mesón Cabeiras, en Arbo / FdV

Mirad qué caras de satisfacción la de estos «ponentes» culinarios, tras la paella de pollo y conejo que les hizo Santi en el mesón Cabeiras regentado por Miguel Alonso, sito en la parroquia de Arbo del mismo nombre. Gentes de la zona salvo alguno de Vigo, buenos conocedores del campo, de las viñas o de las lampreas que celebraban la terminación de las obras de embellecimiento de los alrededores de su capilla y bodegas limítrofes. Bebieron albariño de la zona, sabiendo que el vino es la llave de la vita illuminativa.

Se fue Jorge Foscaldo y el tango se viste de luto

Yo le recuerdo de los años 80 cuando apareció por Vigo y en que empecé a publicar en FARO sobre su vida musical, y ayer muchos amigos asistían a su funeral (80 años) en Catoira, donde vivía. Hablo del pianista Jorge Foscaldo, del que me escriben apenados amigos suyos como Secundino Diz, Daniel Calá, Luisa Cayetano... Es esta última quien me recuerda que él fundó grupos como Trío Macondo (junto al Indio Cabrera), Tangata, El Combo del Malecón y hasta trabajó para la RTVG. «El tango está de luto —me dice—, por este hombre que no necesitaba partituras porque no leía música, la música era él, una gran pérdida». Daniel Calá era muy amigo suyo y con él compartió muchos momentos de música. «Adiós amigo pianista –sigue—, loco de la vida y bohemio noctámbulo, creador de momentos inolvidables, no olvido cuando viniste a mis locales, El Castro, TQM, El Rincón de los Artistas... y tantos otros en que tocaste en Galicia». Diz también me lo recuerda y yo mismo asistí muchas veces a sus conciertos e hicimos alguna noche juntos. Era un tipo simpático al que pronto querías.

¿Por qué se acaban los Kerouac y nos dejan sin poesía?

¿Será que a ni Dios le interesa la poesía? Hace días que Marcos de la Fuente anunció el fin de la celebración de esos festivales Kerouac de poesía sin precedentes en Vigo (que luego llevó a Nueva York y México) y nadie parece haberle preguntado por qué en la prensa. Yo le pregunté y no me respondió claramente. ¿Por qué no va a haber más? «Pues se acaban los Kerouac tras 15 años en Vigo —me dice De la Fuente—, y acabaremos con ocho en México y 10 en New York, 33 en total, buena cantidad. Hay muchas razones pero 15 años ya está bien. La ciudad no es la misma que cuando empezamos, en que yo lo veía necesario. Yo ya no puedo seguir con él, tendrán que venir nuevas generaciones. El formato de festival en 4 días creo que es demasiado, seguiremos haciendo otras cosas pero con otros nombres y formatos, con otro mensaje. Los tiempos han cambiado, ahora tenemos que emplearlos en otras cosas, más sociales, más de comunidad».