La nueva senda del río Lameira

En varias ocasiones hemos comentado la posibilidad de mejorar y ampliar la Senda del Lameira, y aprovechando las obras del cambio del emisario que discurre por el cauce del río, se decidió mejorar y ampliarla , magnífica decisión, pues hay muchos marinenses que nos gusta caminar por las mañanas, y, a decir verdad, hay muchas y magníficos itinerarios en nuestro municipio, pero los que llevamos muchos años, ya recorrimos toda nuestra geografía local, pero nos gusta más la vera del río, y desde que hicieron la del río Lameira acostumbramos a hacerla todos los días, porque, para nosotros, este camino es muy agradable para la vista y los sentidos en general, y reconfortante para el espíritu, y aunque es cierto que nuestro río no es caudaloso, pero en épocas y hasta la primavera lleva una cantidad considerable de agua, que es un placer para los sentidos escuchar el tintineo de las aguas al discurrir por su cauce, camino del mar.

Al recorrer el curso del río, caminando por sus orillas, nos encontramos con sus rincones, recodos, puentes, etc. y sus «salgueiros», que hacen que uno se sienta en plena naturaleza, y disfrute de sus silencios y sus sonidos, agradables y reconfortantes por la variedad de sus pájaros y el murmullo del agua en continuos cambios de dirección. Un lugar especial para descansar y relajarse, y para soñar caminando por sus alrededores, rodeados de frondoso arbolado y de una bonita y verde campiña. En fin, por la naturaleza, donde a cada paso, van apareciendo, ante el caminante, magníficas vistas de prados, viñas, pinares, etc., que son un regalo para la vista y un calmante para el espíritu, que nos permite encontrarnos con nosotros mismos, y soñar, soñar…

Es cierto, que la obre dura demasiado tiempo, que nos impide poder recorrerla, desde hace casi tres años, y por lo que se ve, todavía falta mucho para poder reiniciar nuestra andadura por sus verdes campiñas. Pero por lo que se observa, lo peor, desde nuestro punto de vista, es que, así como se amplió, desde Puente Zapal, parece que no se hará lo mismo en su final, que nosotros habíamos propuesto en uno de nuestros comentarios semanales, y que apuntábamos. Que consiste en la prolongación de la senda, por el camino que discurre al llegar al puente de la carretera que conduce a la que sube a Pardavila, un poco más arriba de la subida a San Pedro, y que pasa junto al riachuelo Landeira, donde, por cierto existe un molino medio abandonado y tapado por la maleza, que debería ponerse en valor junto al que está frente la urbanización Virgen del Carmen, para darle mayor interés a la senda, y que además, enlazaría con la ruta que sube por esa carretera, enlazando con ella a la altura de la casa del señor Collazo. Para que, a nuestro entender, solamente harían falta unos camiones del asfalto que se saca de las calles, para hacerlo transitable, porque el camino existe.

Entendemos, nosotros, que así la senda del Lameira sería completa, y permitiría a los que caminamos diariamente, recorrer una zona muy bella al borde del río, que nos facilitaría nuestro andar diario, dando media vuelta a nuestro territorío, por unas zonas de nuestro rural.