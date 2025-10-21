María y Gonzalo, de «As Cunchas» , flanqueados por miembros de la peña «Contra Viento y Marea» / FdV

Un año más en el restaurante «As Cunchas» (Tomás A. Alonso, 117), los de la peña «Contra Viento y Marea» nos reunimos para atacar un menú hecho por María y Gonzalo (de pie en la foto). ¡Qué bueno comer de nuestra huerta (tomates, pimientos...) y productos de temporada! Nos elevó el alma un sabroso bonito a la plancha con huevo poché regado con un mencía Ladairo. De izq. a drcha., sentados, Carlos Pérez Pombo, Pepe Barbosa, Charly Besada, Noly Domínguez, Ángel Pérez y Ángel Marcuño. Cada cual con su historia laboral y humana. Echamos de menos al recientemente fallecido Lisardo Villanueva.

«Somos esenciais», otra forma de hacer periodismo

Habrá un periodismo frívolo del corazón pero, en el polo contrario, está otro, el periodismo social, consciente y sensible de los procesos sociales en marcha en la sociedad. De esto trata el encuentro que el Colegio Profesional de Xornalistas de Galicia organiza hoy, a partir de las siete de la tarde, en el salón del museo Marco de Vigo (Príncipe, 54). Titulado «Somos esenciais», allí estará Lara Graña, periodista de FARO, ganadora del V Premio de Xornalismo Somos Esenciais, para hablar del periodismo de investigación, así como la premiada y finalistas de las dos últimas ediciones, también de la casa, Alba Chao y Carolina Sertal, y un solo varón ente ellas, Ángel Paniagua. Chao entrevistará a Graña sobre la elaboración del reportaje de investigación con el que ganó el premio: la tripulante desaparecida en el buque oceanográfico del CSIC y denuncias de acoso y agresiones sexuales. Falta hace este periodismo en este tiempo en que la misma prensa tradicional, para sobrevivir a las pantallas, cede a la impaciencia y a la velocidad en sus contenidos. Para que no ganen la batalla los bárbaros.

Una fiesta de la poesía para el Premio Carlos Oroza

Será una fiesta de la poesía la que reúna este viernes a la gente que quiera asistir a la entrega de los premios de Poesía Carlos Oroza en el Museo do Mar de Vigo. En el meollo, las ganadoras en gallego y castellano, Mariña Pérez y Ángela Álvarez, además de Mercedes Peón para reconocer la suya a mejor iniciativa musical de divulgación de la poesía. No faltará la música con el Duo Cinta Adhesiva, (Silvia Penas y Jesús Andrés Tejada) y si os lo digo con tanta antelación es porque os recomendamos que confirméis asistencia a través del correo electrónico.

Y cinco artistas polacos en la sala de arte Apo’strophe

Fronteiras líquidas. He ahí el título de la expo que tenéis estos días en la sala Apo’strophe con Monika Molenda como comisaria y cinco artistas polacos (Joanna Burda, Dorota Iskrzak, Pawel Jackowski, Andrzej Matras y Malgorzata Wieclaw-Szafranska) en pintura, escultura, instalación, videoarte.