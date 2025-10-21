El músculo azul de Vigo

De izquierda a derecha: Adrián Amoedo, Roberto Alonso, Marta Albela, Marta Villaverde, Pilar Otero y Carlos Botana. / Alba Villar

Reconozco que hacía muchos años —más de una década, y de dos— que no participaba (como oyente) en un foro de pesca como el que organizó esta santa casa —y el grupo— en alianza con CaixaBank, a través de AgroBank (sí, debería llamarse MarBank). Me sorprendieron la calidad de los ponentes —el presidente del Puerto, Carlos Botana; el secretario general de Anfaco, Roberto Alonso; y la presidenta de Anmupesca, Pilar Otero— y comprobar que, veinte años después de mis pinitos peixeiros, que no fueron muy allá (siempre me tiró más el metal y las cuatro ruedas), los problemas de fondo del sector, aunque con matices del siglo XXI, siguen siendo los mismos, o parecidos: la incertidumbre regulatoria (nuestros competidores juegan con las cartas marcadas y nosotros, con las manos atadas), el recorte de fondos pesqueros (y de cuotas), y la falta de relevo generacional.

Los mismos desafíos, nuevos protagonistas

A ver, exactamente los mismos problemas no son, como me puntualizaba al término del evento Roberto Alonso, que demostró, además de ser un orador excepcional (de esos que, aunque hablen bajito, saben captar la atención de los oyentes —la mía, al menos— por muy ardua que sea la temática), tener un profundísimo conocimiento de los desafíos que acechan a la industria pesquera; en su caso, a la conserva. Aunque, con esos apellidos —Alonso Baptista de Sousa—, está claro que lo lleva en la sangre. Fantástico sustituto el que ha encontrado la patronal conservera para Juan Manuel Vieites, que —estoy seguro— sigue conectado a este mundo, por muy ocupado que lo tenga ahora la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG).

Aún recuerdo aquellas primeras conferencias mundiales de la conserva, las masterclass que nos impartía Vieites; las primeras ediciones de Conxemar (la feria arrancó en el 99 y, desde entonces, no ha parado de crecer pese a las limitaciones físicas del Ifevi, de las que ya hemos hablado en muchas ocasiones). Tampoco he olvidado a los antiguos primeros espadas de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), José Ramón Fuertes y José Antonio Suárez-Llanos. Con ellos aprendí lo que representaba para Vigo la cadena mar-industria, entonces con más de 200 buques en Gran Sol, por poner un ejemplo. Una época en la que, desde el Puerto, traté con Julio Pedrosa, Abel Caballero (sí, también fue presidente de Praza da Estrela, antes que alcalde) y Jesús Paz.

Una defensa sólida y colectiva

A lo que iba: que después de asistir al foro sentí que, veinte años después, el sector de la pesca sigue estando muy bien defendido en Vigo. Ya sea desde Anfaco, con Roberto Alonso; ARVI, con Javier Touza; Conxemar, con Eloy García; o, mismo, desde el Puerto, con Botana y sus dos metros de percha. Y, por supuesto, desde FARO, donde —tengo que destacarlo— tenemos las mejores plumas: Adrián Amoedo (que, mira tú por dónde, moderó el foro) y Lara Graña como principales, aunque no únicos, exponentes. No me olvido de Jorge Garnelo ni de nuestros compañeros de las delegaciones de Arousa, Morrazo y Pontevedra.

Todos a una en la defensa de un sector estratégico para nuestra economía y nuestra alimentación.

Pedro Fernández

En definitiva, salí de la jornada con la sensación de que, aunque los vientos no siempre soplan a favor y las redes a veces suben medio vacías, aún queda mucho pulso en este sector. Y no solo por parte de quienes lo faenan, lo procesan o lo exportan, sino también desde quienes lo cuentan, lo defienden y lo ponen en valor. Porque si algo dejó claro esta cita, más allá de los diagnósticos ya conocidos, es que Vigo sigue teniendo músculo (y músculo azul, del bueno) para seguir liderando la pesca en Europa.