Retratos augustos: Luis G. Guntín

Luís Gustavo Cuntín Docampo. / Augusto Rodríguez

Lo vimos hace unos días en el concierto inaugural del Musicav 25, recitando con el «Vitruvia Art Ensemble» un texto propio en el que jugaba a encarnarse en Duke Ellington, dejándose llevar por la música como si cada nota dibujara su rostro. Luís Gustavo Cuntín Docampo nació en Santiago de Compostela en 1960, pero sus raíces laten en Redondela, donde vive, y sus afectos se dispersan entre Santiago y Tui. Licenciado en Geografía e Historia, se adentró en la Sociología con la misma curiosidad con la que siempre ha escrito poesía. Su libro O caderno de Daia y la próxima A cantiga da serea nacen de un trabajo paciente y amoroso. Desde hace más de veinticinco años dirige Tempo de Jazz, y junto a Arturo L. Regueiro ha llevado la palabra y la música a los escenarios. Preside Diversidades-Acolle, canta en la Polifónica Casto Sampedro y su presencia parece atravesar el aire, como quien deja una huella que no se borra.

La cerámica ocupa hoy el mercado de Teis, entre música, talleres y actuaciones

¡Vaya día de mercado el de hoy! Claro, Esther y Alba, las de No todo el pescado está vendido, presentan en el de Teis desde las 10 de la mañana la II edición del Mercado Cerámico, una jornada acompañada de una gran programación, desde talleres de cerámica para todos los públicos y gratuitos, charla con la artista viguesa Ruth Lodeiro que nos hablara sobre su trayectoria y obra cerámica, actuaciones para los más pequeños y un concierto clausura de la mano de Jennifer Taylor Trío, con un repertorio centrado en el jazz y la bossa nova. Más de 25 artesanos mostrarán a lo largo del día su trabajo, convirtiendo el mercado en un lugar de encuentro entre artesanos y público sin renunciar a la diaria venta de alimentos en el mismo. Acordaos que Esther y Alba son también quienes organizan hace un puñado de años el Mercado del Arte de la plaza de abastos del Calvario.

Y hoy, el día grande del Festival Kerouac de Poesía en el Museo MARCO de Vigo

Y si hoy es un día especial para el Mercado de Teis por el arte cerámico, no lo es menos para el Festival Kerouac de Poesía, que hoy celebra su último día y a su vez el central. Será por tanto una jornada poéticamente explosiva que comenzará en el Museo MARCO a las 19.30 (con tickets en la puerta) guiada por el director del mismo, Marcos de la Fuente. Veréis a La Sole & El Hombre Viento, que vienen desde Valencia y Madrid, a Olalla Cociña, a Annalisa Marí Pegrumce y a Alberto Avendaño & Manolo Romón, que presentan MOLOTOV, una propuesta híbrida de poesía y multimedia. Todo un compendio de poesía, música y artes visuales que llegan desde muy diversas geografías, lenguas y culturas para convertir a Vigo en un lugar de encuentro, reflexión y celebración colectiva de la palabra. Que viva la poesía.