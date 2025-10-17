Los ex de la Policía Nacional

Reunión de ex miembros de la Policía Nacional en el Hotel Coia / FdV

No fallan cada año en una comida en el hotel Coia, porque es mucha la memoria para compartir tras larga etapa de trabajo en la Policía Nacional y en tiempos que fueron menos buenos. Jubilados, ahora viven otra etapa pero de tranquilidad aún con los achaques que toquen por la edad, que nunca se sabe porque no en vano el mayor de ellos tiene 101 años, Emilio Álvarez Montero.

Don Pepe se fue a las aguas tras 50 años de chollo

Vuelvo de una boda cerca de Trujillo y ¿a quién me encuentro en Salamanca hace unos días? Pues a Pepe Domingo González (Don Pepe catering) a quien muchos conocéis porque no hay vigués al que no le haya atendido en una boda, una primera comunión o un banquete como el que le sirvió al Rey en la Cutty Sark. Pepe volvió a levantar su negocio, triunfa ahora además con el restaurante Lagareta con vistas a la ría, está ya jubilado pero ha trabajado tanto que estas son las primeras vacaciones que coge en sus más de 50 años de vida hostelera. Y se vino con su Aurora a tomar las aguas a Ledesma porque, aunque balnearios sobran en Galicia, aprovechaba para visitar otras tierras. Ayer andaba por la sierra de Francia maravillado.

Expo en la Fundación Laxeiro

Interaccións. Espazo, corpo e obxecto es el título de la exposición que se inaugura hoy en la Fundación Laxeiro, comisariada por la profesora de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Basilisa Fiestras, quien ha seleccionado obras de Manuel Balsas, Román Corbato & Miguel Benjumea, Suso Fandiño, Isis Huerga y María Roja, para proponer un acercamiento a la escultura contemporánea como una disciplina abierta que posibilita diversas formas de relación con el espectador, más allá de la mera observación. Durante la inauguración tendrá lugar la performance Pequeño asterismo para epidermis boreal a cargo de María Roja.

Y otra en la Alianza Francesa

Ese espacio tan unido a la memoria de los vigueses como es la Alianza Francesa tiene, aparte de su actividad lectiva con el idioma, una intensa actividad cultural, sea cine, club de lectura, exposiciones... Estos días tenéis allí obra de Rocío Grandal y Mary Carmen Rodríguez, que reinterpretan la tradicional técnica japonesa del Gyotaku, utiliza desde el s. XIX por los pescadores para conservar el recuerdo de sus capturas en tinte sobre papel de arroz.