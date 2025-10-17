El Ifevi, en punto muerto

Demostración del despiece de un pez espada durante la última edición de Conxemar / Marta G. Brea

En Vigo, como en toda gran ciudad, hay proyectos que cuesta sacar adelante. Demasiado. Obras e infraestructuras en las que por lo general intervienen varias administraciones, costosas, y para las que resulta difícil encontrar financiación. Actuaciones que, por su envergadura y por el cambio que implican, necesitan años para hacerse realidad. Si lo hacen.

Por citar algún ejemplo tangible, ahí está la estación de Vialia, que acaba de soplar su cuarta vela, y que cambió para siempre el mapa de transportes y el ocio de Vigo. O el renovado estadio municipal de Balaídos. Y, sobre el papel —crucemos los dedos para que no se queden ahí—, la Salida Sur ferroviaria hacia Oporto, la autovía en túnel a Porriño o la prolongación del túnel de Beiramar hasta Bouzas, entre muchas otras.

La ampliación del Ifevi, sin embargo, no pertenece a esa categoría. Es una obra sencilla, rápida y relativamente barata. Los 18 millones de euros de presupuesto pueden parecer mucho, pero son calderilla si los comparamos con los más de mil millones enterrados en el puerto exterior de A Coruña. O en la Cidade da Cultura. Y pese a todo, no se hará.

Caos de tráfico en el entorno del Ifevi durante la jornada inaugural / Marta G. Brea

Sin palabras se habrán quedado los empresarios del mar, acostumbrados a facilidades allá donde van por su capacidad de generar riqueza y empleo, al ver el punto muerto en que ha quedado el proyecto del Ifevi. Apenas unos días después de cerrar la mejor edición de Conxemar —la mayor feria del norte de España, conviene recordarlo—, Xunta y Concello se han declarado la guerra abierta.

Ambas partes, enrocadas en sus argumentos —cada una con dosis de razón, pero ninguna con la verdad absoluta—, se culpan mutuamente. El Concello, con Abel Caballero al frente, exige una tasación independiente de los activos del Ifevi. El alcalde rechaza el reparto del patronato basado en los 31 millones que la Xunta asegura haber invertido, recordando que el Ayuntamiento es titular de los pabellones 1 y 2, del suelo de las naves 3, 4 y 5, además del hall, oficinas y aparcamientos. Sin valoración de activos, dice, Zona Franca no financiará la ampliación. No sería legal, avisa.

Por su parte, la Xunta de Alfonso Rueda ha expresado su hartazgo con este y otros proyectos —como la residencia de ancianos de la ETEA— «boicoteados» por el Gobierno local, recordando que ya había un preacuerdo sobre el Ifevi —en el que habían pactado el reparto de sillas del patronato a partes iguales y una presidencia rotatoria— que Caballero se negó a firmar en última instancia, y que en Vigo, con este alcalde, «no se puede hacer nada». «Para polémicas estériles, conmigo que no cuenten», zanja el presidente.

Foto de familia de políticos y empresarios durante la inaguración de Conxemar / Marta G. Brea

Nunca antes las posturas sobre una obra sin dificultad pero determinante para el futuro de Conxemar habían estado tan enfrentadas. Y ahora, ¿qué? ¿Renunciamos a ampliar y modernizar el Ifevi, el único recinto ferial de Galicia con capacidad real de crecimiento y cuentas saneadas? ¿Lo dejamos anclado en los noventa, con servicios obsoletos, sin margen para atraer más empresas, visitantes y negocio? ¿Esperamos a que Conxemar se canse y busque otra ciudad donde sí le garanticen espacio para seguir creciendo? ¿De verdad estamos dispuestos a pegarnos un tiro en el pie?

Después llegarán las lamentaciones, la búsqueda de culpables y los discursos sobre oportunidades perdidas. Pero ya será tarde. Vigo no puede quedar atrapada en un pulso político mientras se escapan proyectos clave para su futuro. La ampliación del Ifevi no admite más demoras ni excusas: es urgente, viable y esencial para seguir creciendo. Si no somos capaces de avanzar en algo tan simple, ¿qué mensaje estamos enviando?