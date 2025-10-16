¿Hay alguien ahí?

¿Qué le sucede a alguien cuando deja una altísima responsabilidad política y pasa definitiva y completamente a la retaguardia? No lo he vivido en carnes, ya lo sabes, y tampoco con nadie medianamente cercano. Pero me imagino a esa persona como pelándose en capas, quitándose el lastre del comedimiento, como haciendo aspavientos de liberación. Y a mí, pensando: «Ojalá lo hubieses dicho entonces, antes de que te echaras al monte de la bendita libre expresión».

Algo así me pasó hace unos cuantos días, en el Congreso FAO-Conxemar-Mapa, con el excomisario de Pesca Karmenu Vella. Y he vuelto a recordarlo esta semana a raíz del gravamen del 50% que se impondrá al acero importado de países extracomunitarios.

Al presidente de Conxemar, Eloy García, le pregunté por estas declaraciones. Y apuntó otra idea destacable: que son muy pocos los Estados con intereses en esta actividad, en la pesca, y que siempre hay votos e industrias que pesan más que otras. En mi opinión, es lo que acabamos de ver con el acero. ¿Cómo es posible que se proteja la materia prima y no se haga nada con el producto final? Pensemos en la construcción naval, por ejemplo: mientras Bruselas pregona por fin que tomará medidas para defender la industria, recarga la compra de aceros –que los barcos, señores, no se hacen con origamis—y continúa contando por decenas los buques que navieras europeas contratan cada semana en China o Corea. O negociando con Tailandia un acuerdo de libre comercio que plantará todo un jaque a nuestras conserveras, que tendrán que pagar mucho más por las latas. ¿Pero es que no hay nadie pensando en medidas equitativas de una santa vez? ¿Salomónicas?

Es milagroso, con estos mimbres, que tengamos un ecosistema empresarial como el que tenemos, capaz de liderar ciertas actividades a escala incluso mundial. Y que estemos al menos en la terna para poder albergar una nueva factoría de automoción.﻿

O que, en un mar de tiburones, nuestros vecinos lideren sectores en cualquier parte del mundo. Como en Argentina y la cotizadísima merluza negra. A Nueva Pescanova, Profand y a mi estimado Marcos Osuna, enhorabuena.

