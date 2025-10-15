En Conxemar, de alta comida

Veteranos comensales degustan productos del mar durante la feria Conxemar / FdV

Rescatamos esta foto de los días de Conxemar porque sus integrantes tienen, unos por su veteranía en activo que darían para libro, y otros por su presente con carga de futuro, una gran significación en la historia contemporánea de la ciudad y en su desarrollo. Ahí veis a José Luis Freire, «sir Tibu» para los amigos, legendario en el mundo de la vela y ex presidente de Conxemar; Manuel Sanjurjo, patriarca de larga historia familiar; los hermanos Fernández Tapias; el abogado Ramón Cortegoso; el representante de la FAO José Estors; Silvino Tenorio (Wofco), Luis Oubiña, José Rivada, Segundo Rey y Fernando Mallo. Ahí están, en la comida servida por Lucía Freitas, signo inequívoco de la asunción al cielo de sus paladares.

¡Que vuelve Con la Venía!

Sí, sí, los Rolling llevan más tiempo pero no me diréis que persistir en la música 44 años y en el tiempo libre no es un mérito. Y es que los osados varones de Con la Venia vuelven a la escena mañana mismo, jueves, en el Supersonic renovado, o sea el mismo lugar de Fermín Penzol en cuya memoria yace el Telmo’s. En este itinerario musical han caído 4 en la pelea por la vida pero los combatientes que siguen en la lucha son siete : Manolo Vilches, José María Fonseca, Josito Araújo, Serafín Fernández, Juan Pérez, José María Criado del Rey y Javier Álvarez Blázquez.

Los 25 : Coro de la Abogacía

Los de Con la Venia tienen sus fieles asegurados, canosos gran parte, pero mañana añadirán un colectivo más a sus oyentes: los del Coro de la Abogacía de Vigo que dirige Nannete Sánchez, que celebran su 25 aniversario. Nuestros jurídicos cantores lo celebrarán con un concierto en el auditorio del Concello a las 19.30 (¡apuntad!) y harán fiesta con picoteo también en el Supersonic.

Cartel del concierto del Coro de la Abogacía de Vigo celebrando su 25 aniversario / FdV

Palestina en la Évame Oroza

Este va a ser un jueves animado porque en la asociación Évame Oroza (Subida á Costa,5), a las 19:30 horas, estará el l escritor, activista y médico Mohamed Safa,que hablará de la situación de Palestina. Nacido en Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel en 1967, Safa es médico oftalmólogo de profesión. Realizó sus estudios en la Universidad de Santiago de Compostela y actualmente reside en la localidad gallega de Corcubión. Incansable luchador por los derechos de su pueblo.

Y cine en el Kerouac Poesía

Y también el jueves, a las 19.30, dentro del Festival Kerouac de Poesía iniciado en Vigo el miércoles, proyección en primicia del documental road movie “Sal and Dean: tras los pasos de Kerouac” en los Multicines Norte de Vigo. Una pieza que recorre las carreteras e l Estados Unidos, en un viaje inspirado por la Generación Beat. Al terminar, habrá una charla con el productor Jordi Carbonell y la directora Rosa García.

Cartel del Festival Kerouac / FdV