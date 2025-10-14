Tras casi 40 años cerró sus puertas el restaurante Marcos en Candeán. / FdV

El Marcos, en la memoria. Ya cerró hace un puñado de días pero justo es que quede en letra impresa su memoria. Tras casi 40 años cerró sus puertas el restaurante Marcos, un espacio de la buena cocina tradicional situado en Candeán. Nos cuenta uno de sus clientes que queda el recuerdo de su clientela fiel, el mimo en cada plato, las conversaciones ante un vino, las sonrisas de pequeños y mayores en cada banquete o aquellas sabrosas empanadillas que tanto dieron que hablar en sus comienzos. Nada hubiera sido posible sin el buen hacer de Marcos y María y la foto hecha en el local en una fiesta de despedida prueba, por la gente que asistió, que su historia no pasó en vano. Supieron ganarse confianza y afecto.

El poeta Marcos dialoga en poesía con la máquina

Este Marcos de la Fuente debe vivir en estado permanente de febrilencia creativa porque me entero de que presenta el primer poemario que dialoga con la inteligencia artificial. En Vigo podréis ser los primeros testigos porque el bautizo de esta experiencia tendrá mañana el 15 de octubre en Vigo, a las 19.30 en el Auditorio del Concello y en la apertura del XV Festival Kerouac, fundado por el propio autor. El poeta gallego afincado en Nueva York, presenta así El poeta vs la máquina (Editorial Elvira, 2025), un poemario bilingüe que nace del dialogo entre los versos y la inteligencia artificial. Durante cuatro años, el autor trabajó con un gemelo digital poético entrenado con su propia obra para explorar cómo la IA puede expandir la poesía más allá del papel. La obra se estrenará en formato de performance, combinando spoken word, música electrónica, artes visuales e IA. La idea de El poeta vs la máquina surgió en 2021, en Nueva York, en plena efervescencia de la primera ola de tecnología aplicada al arte. Veremos en qué queda.

Marcos de la Fuente. / MF

Ojo mañana: comienza El cinema na língua galega

Atentos los amantes del audiovisual y la cultura gallega porque mañana a las 19 se inicia la segunda edición de El cinema na lingua galega, el ciclo coordinado por Simone Saibene cuya programación se extenderá de octubre a noviembre con ocho proyecciones que incluirán la correspondiente tertulia. La cita es en el edificio Cambón del barrio viejo vigués (c/Oliva 3) y mañana podréis ver en el apartado A lingua na historia la cinta Filmei paxaros voando de Zeltia Outeiriño, que estará en el coloquio, y Antes de nós, de Ángeles Huerta que representará en la tertulia posterior la actriz Cristina Iglesias. Las proyecciones continuarán el 22, 29 y 5 de noviembre con entrada libre hasta llenar el espacio. y no digáis que no os lo ponen fácil: en el centro y gratis.