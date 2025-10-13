Trump amenaza con expulsar a España de la OTAN

Según el presidente de EE UU, Donald Trump, habría que pensar en expulsar a España de la OTAN porque no cumple sus obligaciones financieras con la Alianza.

Trump profirió una amenaza en ese sentido mientras, con su insufrible verborrea, respondía a los periodistas junto a su dócil aliado, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb.

¡Qué idea tan excelente! ¿Cómo no se le ocurrió antes?, pensaran con nada disimulado sarcasmo muchos que en su día votaron en contra del ingreso de España en la OTAN.

¿Recuerdan los más veteranos aquel equívoco «OTAN, de entrada no», que idearon los hábiles estrategas del PSOE de Felipe González.

Está claro, sin embargo, que el Gobierno de Estados Unidos, ni siquiera con Donald Trump en la Casa Blanca, se atreverá a dar ese paso.

Las bases de utilización conjunta que tiene EE UU en nuestro país como la aérea de Morón de la Frontera, en Sevilla, y sobre todo la naval de Rota, en Cádiz, son demasiado valiosas para la estrategia de Washington en Oriente Medio, sobre todo en este momento.

Aprovechándose de la docilidad de los dirigentes europeos y con la inestimable ayuda del secretario general de la OTAN, el adulador Mark Rutte, Trump logró doblarles a aquellos el brazo y que aceptaran incrementar el gasto militar hasta el 5 por ciento del PIB nacional.

El objetivo del hombre de negocios totalmente falto de escrúpulos que es ante todo Trump no podía estar más claro: obligar a los aliados a comprar armamento a Estados Unidos.

Es decir, aumentar los beneficios ya extraordinarios de empresas como Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics y Raytheon Technologies, entre otras.

De igual modo que, obligando a los europeos a renunciar al gas barato ruso con el pretexto de la invasión de Ucrania, Washington los hace comprar el gas natural licuado de Estados Unidos, mucho más caro y más contaminante.

Estados Unidos no expulsará en ningún caso a España de la Alianza, pero tratará de seguir presionándola con sus amenazas.

Pero España no es Guatemala, como tal vez piensan muchos en aquel país de ignorantes de la historia y la geografía. No está en su patio trasero.

Pero nuestra derecha y la extrema derecha, siempre tan patrióticas, aprovecharán sin duda esas declaraciones irresponsables del autócrata de la Casa Blanca para culpar al Gobierno de poner en peligro a este país. Ladran luego cabalgamos.