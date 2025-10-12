El transcurrir de los años

Me decían cuando yo tenía 16 años y estaba en la universidad metida en el movimiento estudiantil: «Tú no puedes cambiar el mundo, pero puedes ser una canalla de menos». En esta frase no me veía posible ayudar a los otros que no tenían voz y aprendí otra: «Una abeja no hace la colmena en solitario». Imaginaba que uniendo a mis compañeros de pensamientos podríamos luchar por una sociedad mejor. Pasaron 39 años y todo ha seguido igual. Creí que había escogido la frase incorrecta y que todo había sido en vano, mas entendí que todos los caminos me llevarían al mismo lugar.

Nada había cambiado con el transcurrir de la Historia: unas Juanas de Arco muriendo solas y la Educación pública desapareciendo. Y de la misma forma ocurrían las aniquilaciones de pueblos y culturas siempre por el mismo estándar: asegurar el poder. Las últimas guerras que hubo entre débiles y no tantos, para asegurar la supremacía de países desde Europa hasta la África, etc. El premio: siempre asegurar a los poderosos. Pasados los años el abanico se fue abriendo por otros derechos sociales sin que en los poderes hubiera cambiado en calidad la opulencia. Todo sigue: el hombre continúa siendo su implacable presa poniendo en inestabilidad su propia vida.