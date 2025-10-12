Opinión
kenia bonk gimaiel
El transcurrir de los años
Me decían cuando yo tenía 16 años y estaba en la universidad metida en el movimiento estudiantil: «Tú no puedes cambiar el mundo, pero puedes ser una canalla de menos». En esta frase no me veía posible ayudar a los otros que no tenían voz y aprendí otra: «Una abeja no hace la colmena en solitario». Imaginaba que uniendo a mis compañeros de pensamientos podríamos luchar por una sociedad mejor. Pasaron 39 años y todo ha seguido igual. Creí que había escogido la frase incorrecta y que todo había sido en vano, mas entendí que todos los caminos me llevarían al mismo lugar.
Nada había cambiado con el transcurrir de la Historia: unas Juanas de Arco muriendo solas y la Educación pública desapareciendo. Y de la misma forma ocurrían las aniquilaciones de pueblos y culturas siempre por el mismo estándar: asegurar el poder. Las últimas guerras que hubo entre débiles y no tantos, para asegurar la supremacía de países desde Europa hasta la África, etc. El premio: siempre asegurar a los poderosos. Pasados los años el abanico se fue abriendo por otros derechos sociales sin que en los poderes hubiera cambiado en calidad la opulencia. Todo sigue: el hombre continúa siendo su implacable presa poniendo en inestabilidad su propia vida.
- La plaga británica de pulpos entra en la campaña navideña del sector pesquero
- Adiós a un clásico de Samil: Vigo rechaza prorrogar la concesión de la cafetería Di San Remo
- Le niegan la prórroga de un alquiler de renta antigua en Balaídos porque tienen otra casa en Nerga: «Es mera comodidad»
- Condenan al Sergas a indemnizar a una mujer a la que amputaron una pierna en un hospital de Vigo
- «La gente no me vio jugar de verdad, pondré mi techo donde yo quiera»
- La demolición de la cafetería Di San Remo permitirá acelerar la regeneración de Samil
- El Concello de Vigo activa el desarrollo en A Seara para «coser» la zona
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia