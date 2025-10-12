Entre Navia y A Florida hay un hórreo. Es de piedra bien tallada y está en esqueleto. Está al pie de la rotonda. Tapado y asfixiado por varios carteles publicitarios de los que ya nadie ve nada. El hórreo tiene clavados los postes de la publicidad justo a sus pies de piedra. Algo más que feísmo. Está totalmente cegado por la publicidad. Pertenece a una casa con síntomas de estar abandonada. Un negocio cerrado.

Alguien debería liberar ese hórreo de ese lugar. La rotonda y el viaducto no se pueden mover. Pero el hórreo sí. Llevarlo a cualquier tipo de parque verde de Navia para que los peques lo conozcan. Y de paso arreglarlo. Que alguien libere al hórreo de la rotonda. Porque patrimonio son muchas cosas.